Wymieniła spinkę do włosów na dom. Niezwykła akcja 30-letniej Amerykanki

Ta - zdawałoby się - niewiarygodna historia rozpoczęła się w maju 2020 roku, kiedy to 30-letnia Amerykanka zamieściła na platformie Craigslist ofertę wymiany spinki do włosów na inny przedmiot. Swoją akcję nazwała „Trade Me Project”. Przez wiele miesięcy kobieta publikowała na TikToku relacje z kolejnych dokonywanych przez siebie transakcji. I tak, spinkę zamieniła na kolczyki, te zaś na kieliszki do margharity. Dalej były: odkurzacz, deska snowbordowa, zestaw telewizyjny firmy Apple.

Przechodząc przez kolejne transakcje, które na jej profilu w mediach społecznościowych śledziło kilka milionów osób, udało się zamienić trzy traktory na kartę VIP Chipotle, dzięki której zyskała dostęp do rocznych darmowych posiłków w sieci fast-food. Kartę tę zamieniła z kolei na przyczepę mieszkalną zasilaną panelami słonecznymi. I to był ostatni krok do sukcesu, bo właśnie ją wymieniła na niewielki dom w hrabstwie Montgomery w stanie Tennessee.