Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 8.12 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Wola Starogrodzka, od numeru 81 do numeru 113A 13.12 od godz. 8:30 do 12:30

Iwowe, 86,87, od 99 do 101 10.12 od godz. 9:00 do 13:00

Garwolin, Cichy Zakątek Bloki od numeru 57 A do numeru 57 K 10.12 od godz. 8:30 do 12:30

Kalonka, od numeru 11 do numeru 14 oraz od numeru 31 do numeru 38, sklep 8.12 od godz. 8:30 do 12:30

Marianów, Marianów od Nr domu 1 do Nr domu 40 13.12 od godz. 8:00 do 11:00

Trojanów, od 28 do 39 17.12 od godz. 11:00 do 14:00

Trojanów, od 40 do 49 17.12 od godz. 8:00 do 11:00

Miastków Kościelny, ul. Piaskowa od numeru 1 do 16, ul. Szkolna od numeru 14, do numeru 18, ul. Górna od numeru 1 do numeru 35, Ryczyska 15.12 od godz. 8:30 do 12:30

Podebłocie, od numeru 243 do numeru 246A, Wola Życka, 76, 76A, 77, 13.12 od godz. 9:00 do 13:00

Nowa Wieś, ul. Główna od numeru 88 i 89 do numeru 80 i 77, ul. Jaśminowa od numeru 5 do 15,, ul. Prosta od numeru 1, 1a do numeru 7, ul. Sportowa od numeru 1 i 6 do ulicy Głównej, ul. Łąkowa 7A, ul. Orla od numeru 5 do 11 oraz numer 2 i 2 a,, ul. Wiosenna 5, 6 ,7, 8 i 8A,, ul. Zielona 5 ,7 i 2 14.12 od godz. 12:00 do 15:00

Nowa Wieś, od 1 do 21 15.12 od godz. 8:00 do 10:30

Brzozówka, 12 do 23 8.12 od godz. 9:00 do 14:00

Grodzisk Mazowiecki, ul. Bałtycka, pl. Wolności 17, ul. Obrońców Getta od Bałtyckiej do, ul. B. Limanowskiego, ul. Krótka, ul. 1 Maja, ul. Konspiracji, ul. Strażacka, ul. Kowalska 9.12 od godz. 8:30 do 15:00

Władysławów, Władysławów od Nr domu 1 do Nr domu 15 9.12 od godz. 8:00 do 11:00

Wierzchowiska Pierwsze, Kolonia Wierzchowiska od Nr domu 12A do Nr domu 15 9.12 od godz. 11:00 do 15:00

Rzeczniów, od 84 do 147 i od 223 do 229 17.12 od godz. 9:00 do 16:00

Zemborzyn Pierwszy, Nowa Wieś od 1 do 30 Nowiny 33 do 45 Helenów 20 do 21 17.12 od godz. 8:00 do 15:00

Pasieki, od 6 do 15, Bąkowa, nr 121 13.12 od godz. 11:00 do 15:00

Radom, ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego od nr 69 do 75 i od nr 70 do 78;, Maków Nowy, od nr 3 do 18;, Makowiec, ul. Grota Roweckiego od nr 2 do 14; 9.12 od godz. 8:00 do 14:30

Radom, ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego od nr 29 do 75 i od nr 22 do 78;, Maków Nowy, od nr 3 do 18;, Makowiec, od nr 2 do 14; 8.12 od godz. 8:00 do 14:30

Stawiszyn, od nr 44 do 50; 8.12 od godz. 8:00 do 14:30

Choiny, od numeru 2 do numeru 62 9.12 od godz. 8:30 do 12:30

Gleba, 57 do 63 8.12 od godz. 8:30 do 12:30

Różan, ul. Polna od 40b do 67a 15.12 od godz. 8:00 do 13:00

Tatary, 11 do 18, 72,73,74,75, Grale, 49 9.12 od godz. 8:00 do 13:00

Kurpiewskie, 8 do 16 10.12 od godz. 12:00 do 14:30

Szkwa, 20 do 27 10.12 od godz. 8:30 do 12:30

Łyse, 55 do 61 10.12 od godz. 8:00 do 11:00

Gleba, 73 do 77 8.12 od godz. 11:30 do 14:30

Wydmusy, od 115 do 137 15.12 od godz. 8:00 do 13:00

Łyse, ul. Kościelna od 1 do 21, ul. Stanisława Krupki ZK5743, ul. Jana Pawła II 1,3,5,7,9,11,13,15, pl. 3 Maja 9,11,12,13, ZK3210, ZK3479, ul. Topolowa 2, 3 , 5, 6, 8, 9, 11 14.12 od godz. 9:00 do 11:00

Łodziska, od 8 do 13 14.12 od godz. 8:30 do 12:30

Piątkowizna, od 24 do 52 14.12 od godz. 8:00 do 13:00

Myszyniec-Koryta, od 43 do 51 14.12 od godz. 8:00 do 13:00

Łęg Przedmiejski, od 8 do 18, ul. Ostrołęcka 2, 4, 6, ul. Olszynowa, ul. Jabłoniowa, ul. Wrzosowa, ul. Grafitowa 17, 19, 23 15.12 od godz. 10:00 do 14:00

Czerwin, ul. Leśna od 1 do 5, ul. Polna od 2 do 6, ul. Lipowa 1, 1A, 2, 4 17.12 od godz. 8:00 do 14:30

Szafarnia, od 30 do 39A 16.12 od godz. 11:30 do 14:30

Wejdo, od 75 do 78 16.12 od godz. 11:00 do 15:00

Chudek, od 94 do 101 16.12 od godz. 8:30 do 11:00

Wejdo, od 79 do 86 16.12 od godz. 8:00 do 12:00

Łysów, od nr 167 do nr 175A 8.12 od godz. 11:00 do 15:00

Wojnów, nr od 52 do 86 8.12 od godz. 10:00 do 15:30

Koryciany, od nr 1 do 19 8.12 od godz. 9:00 do 13:00

Kwiatkowo, od 8 do 11 15.12 od godz. 8:00 do 13:00

Polny Młyn, Wandolin, 7, Zawadki, 5 do 12, Przasnysz, ul. Oszkobłok 13, 17 9.12 od godz. 9:00 do 14:00

Grodzisk, od nr 24 do nr 30 10.12 od godz. 9:00 do 13:00

Pieróg, nr ZK 06z06505

10.12 od godz. 10:00 do 14:00

Zbuczyn, ul. Graniczna nr ZK 06z08173, 06z08174, 06z07765, 06z10011

10.12 od godz. 11:00 do 15:00

Mokobody, ul. Księdza Brzóski od nr 28 do nr 72,, ul. Młynarska od nr 1 do nr 24 ,, ul. Stodolna od nr 2 do nr 14,, ul. Polna od nr 2 do nr 14,, ul. Poprzeczna 8 .

13.12 od godz. 8:00 do 10:30

Mokobody, ul. Stodolna od nr 2 do nr 48,, ul. Plac Wolności od nr 1 do nr 11,, ul. Poprzeczna od nr 1 do nr 10

13.12 od godz. 11:00 do 13:30

Mokobody, ul. Ossolińskich od nr 1 do 58,, ul. Krótka 1, 2,, ul. Plac Chreptowicza 2, 17A,, ul. Ogrodowa od nr 9 do nr 17, ul. Nauczycielska od nr 1 do nr 10,, ul. Łąkowa 6,9,11 + (piekarnia)

13.12 od godz. 13:30 do 16:00