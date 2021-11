Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 8.11 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (8.11 9:12) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat lipski

Ratyniec, 22 do 25, Krępa Kościelna, 156 do 163

8.11 od godz. 8:00 do 15:00

powiat piaseczyński

Piaseczno, od nr 6 do 38;

8.11 od godz. 8:00 do 14:30

powiat ostrołęcki

Susk Stary, 31 do 35, 61 oraz ZK 10zE5547 i ZK 33E0404, Rozwory, Nowa Wieś Leśna, Ołdaki, Przytuły Nowe

8.11 od godz. 8:00 do 10:00

powiat gostyniński

Brzozówka, 46 do 59

8.11 od godz. 8:30 do 13:30

powiat siedlecki

Wólka Proszewska, od nr 30 do 57

8.11 od godz. 9:00 do 13:00

powiat sochaczewski

Grabowiec

8.11 od godz. 8:00 do 12:00

powiat ostrowski

Modlinek

8.11 od godz. 9:00 do 13:00