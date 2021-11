Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 6.11 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat żyrardowski

Wiskitki, ul. Plac Wolności nr 14 - 19

10.11 od godz. 8:00 do 15:00

Łubno, ul. Główna, ul. Piękna, ul. Słoneczna, ul. Podleśna, Wiskitki, ul. Cegielnia, ul. Kościuszki, ul. Edwarda Józefa Sokołowskiego

15.11 od godz. 8:00 do 15:00

powiat radomski

Maków, ul. Główna nr 91 - 170, ul. Sosnowa nr 1 - 30

10.11 od godz. 8:00 do 15:00

Gózd, Gózd Kolonia od numeru 1 do numeru 20

17.11 od godz. 8:30 do 12:30

powiat sochaczewski

Zakrzew, Narty

10.11 od godz. 8:00 do 15:00

Grabowiec

8.11 od godz. 8:00 do 12:00

Nowa Sucha, 30,31

10.11 od godz. 11:00 do 14:00

Wesoła, ul. Wiśniowa od Piaskowej do nr. 17 F i 16 i od nr 7 do Warszawskiej, ul. Wschodnia od Brata Alberta do nr. 39 A /42, ul. Żytnia od Piaskowej do Wschodniej, ul. Brata Alberta 19 , 19 A, ul. Dobra od Kasprowicza do Żytniej + blok nr.20 i 34, ul. Piaskowa od nr. 58/39 A do Brata Alberta, ul. Jana Kasprowicza 1 A

16.11 od godz. 9:00 do 10:00