Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 6.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (6.07 10:08) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat grodziski

Budy Zosine, ul. Armii Krajowej nr 1 - 20

6.07 od godz. 10:00 do 14:00

powiat lipski

Łaziska, od 36 do 69

6.07 od godz. 8:00 do 12:00

powiat grójecki

Ignaców

6.07 od godz. 8:00 do 13:00

powiat kozienicki

Małęczyn, ul. Księdza Ignacego Ziembickiego od nr 20 do 50 i od 46 do 131; dz. 629;

6.07 od godz. 8:00 do 11:30

Dziecinów, od numeru 1 do numeru 84

6.07 od godz. 9:00 do 13:00

powiat radomski

Owadów, od 32 do 53 i od nr 131 do 135; Szkoła;

6.07 od godz. 8:00 do 14:30

Wrzos, od 22 do 37;

6.07 od godz. 8:00 do 11:00