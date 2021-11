Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 5.11 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (5.11 9:08) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat grodziski

Musuły, ul. Dębowa, ul. Familijna, ul. Świerkowa, ul. Modrzewiowa

5.11 od godz. 8:00 do 15:00

Milanówek, ul. Ludna 12

5.11 od godz. 9:00 do 13:00

powiat lipski

Lipsko, ul. Wiejska 1-5, ul. Zwoleńska 26-30, Dąbrówka, od 1 do 21

5.11 od godz. 8:00 do 15:00

powiat piaseczyński

Piaseczno, od nr 57A do 59T i od nr 48B do 48P; Stolarnia TOMDOM;

5.11 od godz. 8:00 do 14:30

Radom

Radom, ul. Wierzbicka dz. 99/83 Vimex;

5.11 od godz. 8:00 do 12:00

powiat ostrołęcki

Gadomskie, od 10 do 13

5.11 od godz. 8:00 do 12:00

Obierwia

5.11 od godz. 9:00 do 13:00

powiat siedlecki

Nowe Iganie, ul. Siedlecka od nr 50 do 104 (parzyste), ul. Szkolna nr 1, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, +Zk 06z1868, 1398, ul. Spokojna 1,2,7

5.11 od godz. 9:00 do 13:00