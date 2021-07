Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 5.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (5.07 10:07) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat grójecki

Zofiówka, Błędów, ul. Stary Rynek, Fabianów

5.07 od godz. 8:00 do 13:00

Bełek, Świdrygały

5.07 od godz. 8:00 do 18:00

powiat radomski

Sadków, od nr 71 do 105A;

5.07 od godz. 8:00 do 11:30

Walentynów, od nr 73 do 110A;

5.07 od godz. 8:00 do 10:30

Owadów, od nr 32 do 68 A i od nr 128 do 135; Szkoła;

5.07 od godz. 8:00 do 14:30

Laski, ul. 3 Maja 3-go Maja dz.40/542 CENTERTEL MASZT

5.07 od godz. 8:00 do 12:00

powiat sochaczewski

Zakrzew, od nr. 1 do 16;, Natalin, od nr. 13 do 31B;, Podlesie Mleczkowskie, nr: 28, 29, 34 - 35;, Mleczków, ul. Jana Pawła II od nr. 174 do 210 i nr: 79, 111;

5.07 od godz. 8:00 do 11:00