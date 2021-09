Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 4.09 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (4.09 6:07) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat siedlecki

Chodów, ul. Nowowiejska, ul. Górna, ul. Polna, ul. Leśna, ul. Cicha, ul. Wesoła, Chodów kolonia - stacja obca Chodów Zakłady Mięsne, ul. Sokołowska od nr 1 do 14 i od nr 137 do 167 (Restauracja Chodowiak), ul. Ogrodowa od nr 16 prawa strona i od nr 45 lewa strona kier. Wschód, Żytnia, Strzała, ul. Wesoła, ul. Siedlecka od nr 176 do 226, ul. Graniczna od nr 5 do 16

4.09 od godz. 5:00 do 7:00

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat mławski

Długokąty, nr 45 - 67, Radziwiłłów, ul. Podleśna nr 1 - 6

6.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat sochaczewski

Antoniew, nr 1 6 - 19, Prościeniec, nr 43 - 46

6.09 od godz. 8:00 do 16:00