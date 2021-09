Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 3.09 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w mazowieckim 3.09? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 3.09 w mazowieckim. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim powiat mławski Długokąty, nr 45 - 67, Radziwiłłów, ul. Podleśna nr 1 - 6

6.09 od godz. 8:00 do 15:00 powiat sochaczewski Antoniew, nr 1 6 - 19, Prościeniec, nr 43 - 46

6.09 od godz. 8:00 do 16:00 Antoniew, nr 1 6 - 19, Prościeniec, nr 43 - 46

7.09 od godz. 8:00 do 16:00 Antoniew, nr 1 6 - 19, Prościeniec, nr 43 - 46

8.09 od godz. 8:00 do 16:00 Elżbietów, od numeru 23 do numeru 28, Korytnica, Korytnica Kolonia od numeru 49 do numeru 63

7.09 od godz. 8:30 do 12:30 Wesoła, ul. Długa od nr 70 do Mokrej;, ul. Mokra od Długiej do Wspólnej

9.09 od godz. 9:00 do 13:00

Wesoła, ul. Mokra, ul. Śliska, ul. Słowicza, ul. Wspólna 97, ul. Długa od nr 70 do Mokrej + nr 76, 78, 82, 86 ;

9.09 od godz. 13:00 do 15:00 Arciechów, Arciechów Wolica teren zamknięty działki letniskowe MSW

10.09 od godz. 12:00 do 16:00 powiat grodziski Budy Zosine, ul. Szarych Szeregów

6.09 od godz. 10:00 do 14:00 Osowiec, ul. Magnacka

8.09 od godz. 8:00 do 16:00 Henryszew, ul. Lawendowa, ul. Szarych Szeregów

9.09 od godz. 8:00 do 15:00 Kaleń, ul. Długa

10.09 od godz. 8:00 do 15:00 Grodzisk Mazowiecki, ul. Topolowa, ul. Królewska 24, ul. 3 Maja, ul. Ruczaj, ul. Świerkowa, ul. Dębowa, ul. Klonowa, ul. Buczynowa, Milanówek, ul. Bliska, ul. Jedwabna

8.09 od godz. 8:00 do 12:00

Opypy, ul. Pałacowa, ul. Paprociowa, ul. Porannej Rosy, ul. Liliowa, ul. Gajowa

10.09 od godz. 8:00 do 12:00 Grodzisk Mazowiecki, ul. hetm. S. Czarnieckiego, ul. A. Dygasińskiego, ul. M. Konopnickiej, ul. Miła, ul. gen. J. Dwernickiego, ul. hetm. S. Żółkiewskiego

10.09 od godz. 13:00 do 17:00 powiat żyrardowski Wiskitki, ul. Słoneczna

7.09 od godz. 8:00 do 16:00 Wiskitki, ul. Rodzinna

8.09 od godz. 8:00 do 16:00 Żyrardów, ul. Karola Dittricha nr 20, ul. 1 Maja nr 63, ul. Drukarska nr 3, ul. Przemysłowa nr 8

14.09 od godz. 8:00 do 16:00 powiat radomski Boża Wola, ul. Brzozowa, ul. Świerkowa

7.09 od godz. 8:00 do 15:00 Wola Goryńska, od nr 21 do 23;, Goryń, nr 1;

7.09 od godz. 8:00 do 14:30

Wola Goryńska, od nr 24 do 25;

8.09 od godz. 8:00 do 14:30 Wola Owadowska, od nr 67 do 71;, Owadów, od nr 79 do 82 i dz.84; dz. 1020/2;

9.09 od godz. 8:00 do 14:30 Wola Owadowska, od nr 49 do 62; 72; dz. 200/1; 140/4;

10.09 od godz. 8:00 do 14:30 Michałów, nr 41,43,45,48,57,70,74,76,3b.n.; nr 96, 8b.n.

7.09 od godz. 9:00 do 13:00 Janów

10.09 od godz. 9:00 do 13:00 Jabłonna, ul. Dworkowa, ul. Jasna, ul. Marmurowa, ul. Milenijna, ul. Nad Smużną Dolinką, ul. Przylesie 3, 6, ul. Szkolna, ul. Wiosenna, inne Aleja Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

6.09 od godz. 9:30 do 13:30 powiat gostyniński Feliksów, nr 33 - 39, Henryszew, ul. Topolowa nr 180 - 190

9.09 od godz. 8:00 do 16:00

powiat zwoleński Okrężnica, od 6 do 32A, Babin, nr 11a,b.c od 24 do 30

3.09 od godz. 8:00 do 15:00 Podsusze, od 38 do 62, 85, 86

7.09 od godz. 9:00 do 13:00 powiat garwoliński Tomaszówka, nr 47 i 48, Śląsko, od 53 do 58, Daniszów 1-2

3.09 od godz. 8:00 do 15:00 Andrzejówka, od nr 19 do 26

6.09 od godz. 8:00 do 14:00 Andrzejówka, od 19 do 28, Helenówka, od 101 do 127

7.09 od godz. 8:00 do 14:00 Stare Podole, od numeru 28 do numeru 41

3.09 od godz. 8:30 do 12:30 Babice, Kolonia Babice, Skruda, Żabianka, Od numeru 10 do numeru 62 A., Trojanów, Numery 161, 162, 162 A.

6.09 od godz. 8:30 do 12:30

Osiedle Wilga, ul. Chrząszcza, ul. Konwaliowa, ul. Poziomkowa, ul. Krótka, ul. Wspólna Chata, ul. Reksia, ul. Cypiska, ul. Macierzanki, ul. Jelenich Rogów

8.09 od godz. 8:30 do 12:30 Uchacze, Od numeru 10 do numeru 52

9.09 od godz. 8:30 do 12:30 powiat lipski Solec nad Wisłą, Kazimierówka 1-6

6.09 od godz. 8:00 do 15:00 Przedmieście Bliższe, od 86 do 118

8.09 od godz. 8:00 do 11:00 Przedmieście Bliższe, od 121 do 132

8.09 od godz. 11:00 do 15:00 Olechów Nowy, od 1 do 28 i 204

13.09 od godz. 8:00 do 14:00 Sadkowice-Kolonia, od 1 do 79

14.09 od godz. 8:00 do 15:00 Dąbrowa

8.09 od godz. 8:00 do 11:00 Stara Wieś, od nr 14 do nr 37,48, ZK nr 06z10471

8.09 od godz. 9:00 do 13:00

Stara Wieś, od nr 1 do nr 13 oraz od 38 do 47

9.09 od godz. 9:00 do 13:00 Dąbrowa

6.09 od godz. 9:00 do 13:00 powiat węgrowski Brzóza, Brzóza ul. Piaski 15, ul. Stara Brzóza 1-2, Wólka Brzózka

8.09 od godz. 7:30 do 11:30 Brzóza, Adamów, Brzóza ul. Nadrzeczna, ul. Ryczywolska, ul. Warecka, Sokoły, Głowaczów ul. Warecka , Brzóza Sokoły

9.09 od godz. 7:30 do 11:30 Wólka, od 1 do 32

10.09 od godz. 8:00 do 15:00 Wrotnów, Kol. nr 15-48.

6.09 od godz. 8:00 do 12:00 Szczurów

6.09 od godz. 8:30 do 12:30 Wilczogęby

7.09 od godz. 8:00 do 12:00 Górki Średnie, od nr 1 do nr 16, od nr 5 do nr 15.

7.09 od godz. 8:30 do 13:30

Górki Średnie, nr 35, 37,39,41,43.

7.09 od godz. 11:00 do 14:00 Górki Średnie, nr 47,49,49a,49b,62,63.

7.09 od godz. 12:00 do 15:00 Grabiny

8.09 od godz. 8:00 do 12:00 Ugoszcz, nr 75-84.

9.09 od godz. 8:00 do 12:00 Ugoszcz, nr 86-93.

9.09 od godz. 10:00 do 14:00 Żulin

10.09 od godz. 8:00 do 10:00 Stare Lipki, Kol (Podborze) nr 147-153.

10.09 od godz. 9:00 do 13:00 powiat przysuski Gródek, Stary od 1 do 8A

9.09 od godz. 8:00 do 11:00 Gródek, Stary nr31 do 33 od 85 do 95 od 100 do 102

9.09 od godz. 11:00 do 14:00 Gródek, Stary od 10 do 27

10.09 od godz. 8:00 do 15:00

Stanisławów, ul. Łochowska 1 Stacja Paliw Artus

3.09 od godz. 9:00 do 13:00

Wygoda, Od numeru 3 do numeru 52 A., Lipówki, ul. Leśna Numer 7

10.09 od godz. 8:30 do 12:30 powiat kozienicki Głowaczów, Głowaczów ul. Białobrzeska, ul. Bobrowska, ul. Długa, ul. Kozienicka, ul. Miła, ul. Rudki, ul. Rynek, ul. Rzeczna, ul. Stromiecka, ul. Targowa

10.09 od godz. 7:30 do 11:30 powiat grójecki Ignaców

7.09 od godz. 8:00 do 13:00 Wola Boglewska, Nowy Miedzechów

7.09 od godz. 8:00 do 15:00 Ignaców

8.09 od godz. 8:00 do 13:00 Wola Boglewska, Nowy Miedzechów

8.09 od godz. 8:00 do 15:00 Grójec, ul. Wiatraczna

8.09 od godz. 9:00 do 13:00 Błędów, ul. Stary Rynek, Fabianów, Zofiówka

9.09 od godz. 8:00 do 13:00 Nowy Miedzechów, Wola Boglewska

9.09 od godz. 8:00 do 15:00

Wiatrowiec

9.09 od godz. 9:00 do 15:00 Mogielnica, ul. Dziarnowska, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Polna, ul. Rudna Droga

10.09 od godz. 8:00 do 13:00 Nowy Miedzechów, Wola Boglewska

10.09 od godz. 8:00 do 15:00 Mogielnica, ul. Dziarnowska, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Przejazd, ul. Rynek, ul. Szkolna

14.09 od godz. 8:00 do 13:00 Oleśnik, Zofiówka

15.09 od godz. 8:00 do 13:00 Oleśnik, Zofiówka

16.09 od godz. 8:00 do 13:00 Żdżary

17.09 od godz. 8:00 do 13:00 Żdżary, Stare Żdżary

21.09 od godz. 8:00 do 13:00 Ługowice

22.09 od godz. 8:00 do 13:00 Radom Radom, ul. Kościelna od nr 1 do 5 i od nr 2 do 14B; Kaplica Caritas; Kościół;

3.09 od godz. 8:00 do 14:30

Radom, ul. Makowska od nr 1 do 25 i od nr 2 do 28;

6.09 od godz. 8:00 do 14:30 powiat szydłowiecki Orońsko, ul. Osiedlowa nr od 1 do 1E;

7.09 od godz. 8:00 do 14:30 Orońsko, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji: Orońsko 4,Orońsko SKR, Orońsko CRP;

9.09 od godz. 8:00 do 14:30 powiat ostrołęcki Jawory-Wielkopole

3.09 od godz. 8:30 do 12:30 Przytuły Stare, ul. Dębowa

6.09 od godz. 8:00 do 12:00 Olszewo-Borki, ul. Władysława Broniewskiego od 39 do 64, ZK 10zE8628

6.09 od godz. 9:00 do 13:00 Olszewo-Borki, ul. Czwartaków od 2 do 24 oraz ZK 1569 i ZK 2002

6.09 od godz. 9:00 do 13:00 Pełty, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 30, 66

7.09 od godz. 8:30 do 12:30

Tobolice, ZK 10zE8443, ZK 10zE8593, ZK 10zE8594, ZK 10zE8595, ZK 10zE8596

7.09 od godz. 9:00 do 13:00 Pełty, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 30, 66

8.09 od godz. 8:30 do 12:30 Grodzisk-Wieś, od 13 do 27

9.09 od godz. 8:00 do 12:00 Cyk, od 1 do 7

9.09 od godz. 8:30 do 12:30 Grodzisk-Wieś, od 1 do 12

9.09 od godz. 11:00 do 14:30 Białobrzeg Bliższy, ul. Omulewska 31, 32, 33, 35, 39, 39A, 40, 41A, 46A, 48, 49, 174, 176

10.09 od godz. 8:00 do 12:00 Cyk, od 1 do 7

10.09 od godz. 8:30 do 12:30 Goworowo, Szkoła Podstawowa, Przedszkole

11.09 od godz. 8:30 do 12:30

powiat makowski Rzechowo Wielkie

6.09 od godz. 8:00 do 12:00

Rzechowo Wielkie

6.09 od godz. 11:00 do 15:00 Biedrzyce-Stara Wieś

7.09 od godz. 9:00 do 13:00 Ciepielewo

8.09 od godz. 9:00 do 13:00 Boruty, Boruty Gardziołki

9.09 od godz. 9:00 do 13:00 Sewerynowo

10.09 od godz. 9:00 do 13:00 powiat przasnyski Bartniki, od 72 do 78, zakład drzewny, złącza kablowe; Cegielnia; Polny Młyn 1

6.09 od godz. 9:00 do 13:00 Bartniki, od 72 do 78, zakład drzewny, złącza kablowe; Cegielnia; Polny Młyn 1

7.09 od godz. 9:00 do 13:00 Drążdżewo Nowe, od 24 do 41, od 74 do 76, złącza kablowe, przedszkole

8.09 od godz. 9:00 do 13:00 Wyrąb Karwacki, numery domów od 15 do 22

10.09 od godz. 8:00 do 10:00 Leszno, ul. Partyzantów, ul. Szkolna, ul. Młynarska, ul. Murarska, ul. Jaśminowa, ul. Kwiatowa, ul. Harcerska, ul. Ogrodowa, ul. Podchorążych, ul. Wrzosowa, ul. Lipowa, ul. Warszawska, ul. Podzaborówek, ul. Otuliny, ul. Marysieńki, ul. Widokowa, ul. Reginy, ul. Hubala-Dobrzańskiego, ul. Błońska od nr 1 a do nr 22, ul. Księdza Jana Raczkowskiego, ul. Sokołowska od nr 1 do nr 30, ul. Piekarska od nr 1 do nr 22

6.09 od godz. 8:00 do 12:00

powiat ciechanowski Olszewka, od 17 do 41

7.09 od godz. 9:00 do 13:00 Olszewka, od 17 do 41

8.09 od godz. 9:00 do 13:00 powiat sierpecki Orłowo

10.09 od godz. 8:30 do 12:30 Zalesie, od nr 63B do 63F i nr 64J

3.09 od godz. 8:30 do 10:30

powiat siedlecki Żelków, ul. Wrzosowa ul. Wrzosowa nr ZK 06z06699

3.09 od godz. 10:00 do 14:00 Chodów, ul. Nowowiejska, ul. Górna, ul. Polna, ul. Leśna, ul. Cicha, ul. Wesoła, Chodów kolonia - stacja obca Chodów Zakłady Mięsne, ul. Sokołowska od nr 1 do 14 i od nr 137 do 167 (Restauracja Chodowiak), ul. Ogrodowa od nr 16 prawa strona i od nr 45 lewa strona kier. Wschód, Żytnia, Strzała, ul. Wesoła, ul. Siedlecka od nr 176 do 226, ul. Graniczna od nr 5 do 16

4.09 od godz. 5:00 do 7:00

Stare Opole, ul. Mazowiecka nr 18, 24 i od nr 39 do 61, ul. Akacjowa 7, 10, 12, 16, ZK nr 04690, 2801, 06z07844, 06z05480, ul. Osiedlowa, ul. Ogrodowa 16, 18, 20, ul. Dębowa 7, 8, 10, 11, ZK 06z06705, 06z06436, ul. Warszawska 43(Hurtownia Replin), ul. Sosnowa 11, 13, 14, 15,ZK 06z05274

6.09 od godz. 9:00 do 13:00 Zaliwie-Piegawki, nr od 1 do 39

7.09 od godz. 8:00 do 11:00 Nowe Iganie, ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego od nr 83 do 139 ,145 + ZK nr , 06z08809, 06z08557,, ul. Słoneczna 2, 06z04442, ul. Graniczna 5, ul. Wyględówka 06z09127, 06z08556, 06z09128

7.09 od godz. 9:00 do 13:00 Zaliwie-Piegawki, od nr 24 do 45, ZK nr 06z05024, 06z07752, 06z06775, 06z04933

7.09 od godz. 11:30 do 15:00

Wyłazy, od nr 1 do 41 i od nr 54 do nr 63

9.09 od godz. 8:00 do 11:00 Stok Lacki, ul. Siedlecka Stok Lacki Kolonia ul. Siedlecka 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 234, 236, 238, 238A, 238B, 289, 291, 293, 293A,293B, 293C, 295, 299, 301

10.09 od godz. 9:00 do 13:00

Żabokliki, od nr 1 do nr 18 + ZK nr 4266, 06z08722, 06z04953, 06z05781+ przechowalnia owoców

13.09 od godz. 9:00 do 13:00 Ogrodniki

3.09 od godz. 8:00 do 12:00 powiat miński Skupie, od nr 1 do 36

8.09 od godz. 11:30 do 15:00 Mińsk Mazowiecki, ul. Królewiecka 25, 29, 31, 33,, ul. Nowy Świat 67

3.09 od godz. 8:00 do 11:00

Halinów, ul. Powstania Styczniowego od nr 50/43B do Konopnickiej+nr 28,19,30, ul. Stefana Żeromskiego od Powstania Styczniowego do nr 6, ul. Konopnickiej od Powstania Styczniowego do Okuniewskiej, ul. Olszowa od Konopnickiej do nr 18/17

3.09 od godz. 9:00 do 13:00 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35 Urząd Gminy, 39, 49, 51,

3.09 od godz. 11:00 do 14:00 Stojadła, ul. Książęca od 10 do 45

6.09 od godz. 11:00 do 15:00 Gójszcz, Gójszcz od 1 do 54, 60 oraz działki 61,72,74,76,77,148,311, 386, 3923, 425, 281, ulica Leśna od 12 do 17 oraz działka 425, Grodzisk, 6, 6A, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32A, 34, 36, 40, 44, 46, 48, 54, 61, 66, 67, 69, 73, 75, oraz działki numer 8 i 407, ul. Mazowiecka 68,72,74,77,78,79,81,85,87,88,90,92,94,95,97,98,98A,105,106,107,109,110, od 112 do 121 123,125,125A,129,130,131,133,139,141,143, działka 80, Skarżyn

7.09 od godz. 8:30 do 11:30

Sulejówek, ul. Mińska od Świętochowskiego do 3-go Maja;, ul. 3 Maja od nr 91/116 do nr 105/124;, ul. Leśna, ul. Jałowcowa, ul. Grzybowa, ul. Mazowiecka 1,1a,2a÷c;

7.09 od godz. 9:00 do 13:00 Redzyńskie, od 12 do 38 parzyste, od 19 do 47 nieparzyste, 48, działki 344, 423

8.09 od godz. 9:00 do 13:00

Sulejówek, ul. Okuniewska 93

8.09 od godz. 9:00 do 13:00 Dębe Wielkie, ul. Olszowa, ul. Brzozowa od 1 do 18, ul. Polna 113d, ul. Batalionu "Parasol", ul. Wesoła działka 1388, ul. gen. Józefa Hallera 16

9.09 od godz. 9:00 do 13:00 powiat ostrowski Zgorzałowo

3.09 od godz. 9:00 do 13:00 Komorowo

3.09 od godz. 9:00 do 13:00 Daniłówka Pierwsza, Daniłówka Druga

6.09 od godz. 9:00 do 13:00

Grębki

7.09 od godz. 8:30 do 12:30 Pólki

8.09 od godz. 9:00 do 13:00 Kaczkowo Nowe

9.09 od godz. 9:00 do 13:00 Budziszki

9.09 od godz. 9:00 do 13:00 Glina

10.09 od godz. 9:00 do 13:00 Budziska, numery od 36 do 40A

8.09 od godz. 8:30 do 11:00 Budziska, numery od 25 do 35

8.09 od godz. 11:00 do 14:00 powiat pułtuski Zambski Kościelne, od nr 90 do nr 93, 9b.n., Kalinowo, od nr 23 do nr 25B.

3.09 od godz. 9:00 do 13:00 Kamionna

9.09 od godz. 8:00 do 12:00 Zatory, ul. Jana Pawła II nr 101,103,132A,134,136,138,140,nr 142,144,146, Kościół., ul. Pułtuska nr 2,4,6,8,10,12,14., ul. Spokojna nr 2,3,4,5,6,9,10,19,21,23., ul. Jana Pawła II nr 75,76,77,79,83,85,87,89,91,93,130., Apteka., ul. Wyszkowska nr 1,3,5,7,9,14,16,18,20,22., ul. Miła nr 1,3,5,6,7,8,9,10.

9.09 od godz. 9:00 do 13:00

Burlaki, HOLENDRY.

9.09 od godz. 9:00 do 13:00 powiat wołomiński Strachów, Loretto, Puste Łąki, Świniotop

6.09 od godz. 9:00 do 13:00 Klembów, ul. Leśna, Sitki, Pieńki

6.09 od godz. 9:00 do 13:00 Zagościniec, ul. 100-lecia od 28 do 68, ul. Grudkowa od 1 do 8, ul. Szkolna 2

3.09 od godz. 8:00 do 12:00

Ząbki, ul. Dzika 33, 33A, ul. Mikołaja Kopernika 28F, 28B, 28E

3.09 od godz. 9:00 do 13:00 Marki, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 125, 127, 129, 129A, 129B, 133, 135A, 135B, 137, 139, 141, 158, 146, 154, 152, 152A, 148, 146, 140,140B, 160, 162, 164, 166, 168, 172, 174, 123B, 121C - Komandor, 121D Sicpa, ul. Mikołaja Konstantego Ciurlionisa 3, ul. Zakole 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 21, ul. Marii Walewskiej 2, 6, ul. Pomnikowa 1, 2, 2A, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 10, 10B, 12, 12A, 15, 17, ul. Chocimska 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, ul. Grunwaldzka 8, 9, 7, 5, 3, 1, 6, 8, 2, 13, 19, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, ul. Cypriana Norwida 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ul. Duża 2, ul. Juliana Tuwima 2, 4, 6, 5, 8, ul. Partyzantów 12, ul. Stefana Starzyńskiego 2, 1, 3A, 3B, ul. Brzozowa 45, 14, 43, 12, 10, 8, 6, 41, 37, 37A, 37B, 37C, 16, 47, 18, 49, 20A, 51, 20, 53, 22A, 22, 55, 57, 24, ul. Rybna 4, 6, 8, 3, 2, 2A, ul. Matejki 4, 6, 8, 7, 10, 12, 12A, 9, 11, 14, 16, 13, 18, 15, 17, 20, 2, 1

6.09 od godz. 9:00 do 13:00

Kobyłka, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E

6.09 od godz. 10:00 do 14:00 Ossów, ul. Generała Jordan-Rozwadowskiego, ul. Matarewicza od numeru 222 do Leśniakowizny, Kobyłka, ul. Władysława Broniewskiego od numeru 172 do 202

7.09 od godz. 8:00 do 12:00

Marki, ul. Karola Kurpińskiego 1, 3, 3A, 5, 12, 12A, 20, 22, 22A, 28, ul. Zofii Nałkowskiej 15, ul. Władysława Reymonta dz. nr ew. 109, ul. Tadeusza Różewicza 1

8.09 od godz. 8:00 do 12:00 Ząbki, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego od Szpitalnej do Żwirki, ul. Szpitalna od Wyszyńskiego do Kochanowskiego, ul. Spokojna, ul. Leśna, ul. ks. Piotra Skargi od Wigury do Szpitalnej, ul. Franciszka Żwirki od Wyszyńskiego do Narutowicza, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki od Wyszyńskiego do Kochanowskiego i nr od 68 do 68C, ul. Graniczna od 16 do 16D i od 18 do 18C, ul. Jana Kochanowskiego od Szpitalnej do nr 31, ul. Gabriela Narutowicza od Szpitalnej do Wigury, ul. Cicha, Wojskiego od numeru 3 do Kosynierów, ul. ks. Wacława Kuleszy

9.09 od godz. 8:00 do 12:00

Wołomin, ul. Lipiny Kąty 37, 35, 35A, 35D, 46, 46B, 46C, i od numeru 48 do numeru 60, Stare Lipiny, al. Aleja Niepodległości numer 68, i od numeru 191 do numeru 229

10.09 od godz. 8:00 do 12:00 Stare Załubice, ul. Aleja Wojciechowskiego od Euzebii do Mazowieckiej, Arciechów, ul. Orzechowa, ul. Myszyniec od Załubic Starych ulicy Orzechowej

10.09 od godz. 8:00 do 12:00 powiat sokołowski Suchodół Szlachecki, od nr 2 do nr 22, nr 1, 1a, nr 19, 21,23,25,27,29.

8.09 od godz. 8:30 do 12:30 Sokołów Podlaski, ul. Ząbkowska 2., ul. Targowa od 2 do 24, nr od 26 do 60., ul. Krzywa 28, 30.

9.09 od godz. 8:00 do 12:00 powiat wyszkowski Wyszków, Bricomarche , PBRol., ul. Pułtuska Sklep Biedronka., ul. Zakolejowa nr 5,7,7A,11,56,ZK1-2szt. nr 19A, nr 15., ul. Ireneusza Składanowskiego nr 1,5,9,14,20,26, ZK-73E1341., ul. Gen. Władysława Sikorskiego nr 49,114,116., ul. Sybiraków nr 4,6,10,12,14,18., Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. M. Konopnickiej.

8.09 od godz. 9:00 do 13:00

powiat płocki Grabina, od 2 do 7, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, od 33 do 42, Grzebowilk, Graniczna 8, 9, 11

3.09 od godz. 9:00 do 13:00 powiat nowodworski Lubomin, 17 do 30

6.09 od godz. 8:00 do 11:30 Lubomin, 31 do 38, Trojanów, 1

6.09 od godz. 11:30 do 14:30 Siennica, ul. Akacjowa, ul. Strażacka, ul. Wrzosowa, ul. Kwiatowa, ul. Ogrodowa, ul. Nowa, ul. Dworkowa, ul. Czarnockiego, ul. Malownicza, ul. Starowiejska, Nowy Zglechów, Siodło, od 24 do 43, Zglechów

8.09 od godz. 8:30 do 11:00 Nowe Polesie

3.09 od godz. 6:00 do 7:00 Nowe Polesie

3.09 od godz. 19:00 do 20:00 Nowe Polesie

6.09 od godz. 6:00 do 7:00

Secyminek, 2a,2c,26,25a,24,, Ośniki, od 1 do 3a

6.09 od godz. 9:00 do 13:00 Nowe Polesie

6.09 od godz. 19:00 do 20:00 Nowe Polesie

7.09 od godz. 6:00 do 7:00 Nowe Polesie

7.09 od godz. 19:00 do 20:00 Nowe Polesie

8.09 od godz. 6:00 do 7:00 Nowe Polesie

8.09 od godz. 19:00 do 20:00 Nowe Polesie

9.09 od godz. 6:00 do 7:00 Nowe Polesie

9.09 od godz. 19:00 do 20:00 Nowe Polesie

10.09 od godz. 6:00 do 7:00 Nowe Polesie

10.09 od godz. 19:00 do 20:00 powiat otwocki Kąck, ul. Malownicza od nr. 20/Kąck 1 do działki 587/3 przy ul. Malownicza nr. 43, ul. Łąkowa od Malowniczej do Bielańskiej, ul. Bielańska, ul. Myśliwska, ul. Brzozowa od Łąkowej do nr. 36

6.09 od godz. 9:00 do 13:00

Lubice, od 59 do 62a i od 67 do 83

6.09 od godz. 9:00 do 13:00 Józefów, ul. Szczygla 6, 7 (serwis sam. cięż.), 8, 9, 13, 15, 16, 17;, ul. Wilgi 10, ul. Słowicza 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 10a, 12, 14, 15, 18;, ul. Reymonta 16, 18, 22, 42, ul. Olszowa 2a, 3a, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26;, ul. Wiązowska, ul. Pstrągowa, ul. Żurawia, ul. Nadświdrzańska, ul. Karasia, ul. Dolna, ul. Jesiotrowa od Wiązowskiej do rzeki;, ul. Rybacka od Wiązowskiej do rzeki, ul. Żabia od Stadionu do Wiązowskiej;

7.09 od godz. 9:00 do 13:00 Wiązowna, ul. Pęclińska od Kościelnej do 24/5, ul. Irysowa, ul. Sadowa, ul. Świerkowa 9,11,15,21,25,27

10.09 od godz. 8:00 do 12:00

Chrosna, Karpiska, Człekówka, od 13 do 72, 74,77, od 79 do 82, działki 306,307,314,416, 345,404,408,417

10.09 od godz. 9:00 do 13:00 powiat piaseczyński Karolina, ul. Główna od 107 do 139 nieparzyste, 159, od 120 do 142 i 168 parzyste

7.09 od godz. 9:00 do 13:00 Czarny Las, ul. Miłorzębu 18,20,33, ul. Forsycji 16,29, ul. Olchowa 5,11

8.09 od godz. 9:00 do 13:00 powiat pruszkowski Pruszków, ul. Mostowa 7 A

3.09 od godz. 9:00 do 13:00 powiat warszawski zachodni Korfowe, 4, 5, Dom Letniskowy dz. nr 94/1

6.09 od godz. 9:00 do 13:00 Błonie, ul. Zapomniana, ul. Zacisze, ul. Lesznowska, ul. Nadrzeczna, ul. Karczewskiego, ul. Niemstaka, ul. Dobrzyńskiego, ul. Piaskowa, ul. Passowska, ul. Modlińska, ul. Klonowa, ul. Batalionów Chłopskich, Radzików, Białuty, Wawrzyszew

6.09 od godz. 12:30 do 16:30

Błonie, ul. Wyszyńskiego, ul. Poznańska, ul. Targowa, ul. Jana Pawła II, ul. Kilińskiego, rynek Rynek

7.09 od godz. 8:00 do 12:00 Radonice, od nr 38 do nr 52

7.09 od godz. 9:00 do 13:00 Ożarów Mazowiecki, ul. Obrońców Warszawy 27, ul. Józefa Poniatowskiego 1,2,3,3a,3b,3c

8.09 od godz. 9:00 do 13:00 Ożarów Mazowiecki, ul. Stefana Żeromskiego, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Duchnicka, ul. Zielna, ul. Graniczna, ul. Wincentego Witosa, ul. Adama Mickiewicza, ul. Janusza Kusocińskiego, ul. 11-go Listopada, ul. Wiśniowa, ul. B. Prusa, ul. Przejazdowa, ul. Parkietowa, Duchnice, ul. Asnyka, ul. Geodetów, ul. Księgowych, ul. Korczaka, ul. Poetów

9.09 od godz. 5:00 do 8:00 Ożarów Mazowiecki, ul. Stefana Żeromskiego, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Duchnicka, ul. Zielna, ul. Graniczna, ul. Wincentego Witosa, ul. Adama Mickiewicza, ul. Janusza Kusocińskiego, ul. 11-go Listopada, ul. Wiśniowa, ul. B. Prusa, ul. Przejazdowa, ul. Parkietowa, Duchnice, ul. Asnyka, ul. Geodetów, ul. Korczaka, ul. Księgowych, ul. Poetów

9.09 od godz. 18:00 do 20:00

powiat legionowski Serock, ul. Miła, ul. Pogodna, ul. Pułtuska 61, 61B, 63, ul. Słoneczna, ul. Spokojna, ul. Zacisze, ul. Zielona

3.09 od godz. 9:00 do 13:00 Legionowo, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego od nr 1 do 14A, ul. Stefana Gawryszewskiego 1, 3, 3A, 4, 5, 5A, 8, ul. Gabriela Narutowicza 15, 15A, 17, 17A, 19, 19A, 21, 23, 25, 25A, 27, 29, 31, 30, 30A, 30B, 30C, 32, 33, 34, 34A, 36, 36A, 38, 38A, 40, 42, 44, 44A, 46, 48, 48A, ul. Kolejowa 62A, 66, 72, 74, 74A, ul. Wronia 1, 1A, 2, 2A, 4, 4A

7.09 od godz. 9:00 do 13:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

