Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 30.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat gostyniński

Słomków, ul. Borowiny, ul. Olszynki, ul. Za Górą

30.07 od godz. 8:00 do 16:00

powiat szydłowiecki

Guzów, ul. Rodu Łubieńskich NR 1 - 17

4.08 od godz. 8:00 do 17:00

powiat żyrardowski

Niemieryczew, nr 1 - 20, Wola Pękoszewska, nr 109 -110

10.08 od godz. 8:00 do 16:00

powiat lipski

Rzeczniówek, od 14 do 60 i 87B do 89B

30.07 od godz. 8:00 do 15:00

Bąkowa, od 18 do 162, Łaziska, od 35 do 74

2.08 od godz. 8:00 do 11:00

Przedmieście Bliższe, od 1 do 45 i od 86 do 118

5.08 od godz. 8:00 do 15:00

Solec nad Wisłą, Kazimierówka od 1 do 6

5.08 od godz. 11:00 do 15:00