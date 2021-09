Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 29.09 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (29.09 8:09) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat otwocki

Józefów, nr 14 - 30

29.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat grójecki

Żdżarki

29.09 od godz. 8:00 do 19:00

powiat radomski

Rożki, nr 39-89, dz. 90/4;, Kosów, nr 3-7, dz. 131;, Augustów, nr 7-40C dz. 101, 176, 197;

29.09 od godz. 8:00 do 14:00

powiat gostyniński

Nowa Wieś, ul. Kościelna od 1 do 21A, ul. Kolejowa 1C CPN, ul. Władysława Reymonta od 1 do 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20A, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, ul. Ostrołęcka 2, 4, Sklep Spożywczy

29.09 od godz. 8:00 do 12:00

powiat węgrowski

Morzyczyn-Włóki

29.09 od godz. 8:00 do 12:00

powiat miński

Kiczki Pierwsze, 81, od 85 do 88, 92, 151, 152, 154, od 155 do 177 nieparzyste, 212, Kiczki Drugie, 2, od 1 do 19 nieparzyste, od 29 do 32a, od 200 do 212

29.09 od godz. 8:00 do 12:00