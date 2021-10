Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 26.10 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (26.10 9:10) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat żyrardowski

Mszczonów, ul. Piekarska nr 25 - 48, ul. Pułkownika Wincentego Wnuka, ul. Strzelców Kaniowskich nr 1 - 3, ul. Księdza Władysława Gołędowskiego nr 4

26.10 od godz. 8:00 do 10:00

Tartak Brzózki, ul. Piaskowa, ul. Kraski, ul. Leśna

26.10 od godz. 8:00 do 12:00

powiat grójecki

Rudki, Rudki nr 5 - 22 , 48 - 53A , 125 ;, Mszadla Nowa, Mszadla Nowa nr 2

26.10 od godz. 8:00 do 13:00

powiat lipski

Maruszów, Maruszów od nr 1 do nr 31, Walentynów, Walentynów od nr 81 do nr 100

26.10 od godz. 8:00 do 15:00

powiat zwoleński

Zwoleń, ul. Kilińskiego 31 do 54, ul. Traugutta 1 do 12, ul. Podłęczna 1 do 9, ul. Aleja Pokoju 28 do 59 MEDICA Warsztat

26.10 od godz. 8:00 do 14:00