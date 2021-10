Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 25.10 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (25.10 9:09) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat lipski

Kępa Piotrowińska, od 1 do 71

25.10 od godz. 8:00 do 15:00

Radom

Radom, ul. Młodzianowska od nr 109 do 141;, ul. Brzozowa od nr 1 do 5;

25.10 od godz. 8:00 do 14:30

powiat białobrzeski

Sucha, ul. Piaskowa, ul. Sosnowa, ul. Leśna, ul. Bociania, ul. Szlachecka, ul. Świerkowa, ul. Kasztanowa, ul. Łąkowa, ul. Krótka, ul. Prosta

25.10 od godz. 8:00 do 14:30

powiat ostrołęcki

Borawe, 90, 90A, 90B, 91, 91A, 91B, 91D, 92, 93, 93A, 93B, 93C 180, 180A

25.10 od godz. 8:00 do 12:00

Przytuły Nowe

25.10 od godz. 8:00 do 11:00

Rozwory

25.10 od godz. 8:00 do 11:00

Kordowo, ul. Mieszka I od 1 do 11, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Królewska 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 18

25.10 od godz. 8:30 do 12:30