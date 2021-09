Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 23.09 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat gostyniński

Feliksów, nr 33 - 39, Henryszew, ul. Topolowa nr 180 - 190

23.09 od godz. 8:00 do 16:00

Nowa Wieś, ul. Kościelna od 1 do 21A, ul. Kolejowa 1C CPN, ul. Władysława Reymonta od 1 do 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20A, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, ul. Ostrołęcka 2, 4, Sklep Spożywczy

29.09 od godz. 8:00 do 12:00

Nowa Wieś, ul. Ostrołęcka 5, 7, 8, sklep spożywczy, apteka, 9, 10, 11, 12, 13A, ul. Kościelna 13, 18, 18a, 18b, 18c, 20, 20a, 20b, 20d

29.09 od godz. 11:30 do 14:30

Teodorów, nr 129E 131B

27.09 od godz. 10:00 do 14:00

Nowa Wieś, ul. Główna, ul. Polna 1, 1a, 1b ,1c, ul. Jesienna, ul. Długa od nr 41 i 46 do nr 65 i 58, ul. Sportowa, ul. Prosta, ul. Jaśminowa 3 i 3a, ul. Łąkowa, Jesionowa od nr 4 i 1 do nr 18 i 17, ul. Warszawska od nr 25 do nr 33, ul. Miła przepompownia, ul. Wiosenna, ul. Orla, ul. Wandy Wandy od nr 1 do 15, Granica, ul. Główna od Poprzecznej do ronda, ul. Polna, ul. Długa, ul. Poprzeczna, ul. Podleśna, ul. Pruszkowska od ronda do Rekreacyjnej, ul. Jedliny, ul. Dębowa od Cisowej do nr. 30, ul. Cisowa od Dębowej do Cyprysowej, ul. Rekreacyjna, ul. Łąkowa, ul. Jacka Malczewskiego, ul. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Lawendowa, ul. Cyprysowa, ul. Kubusia Puchatka, ul. Jana Kochanowskiego od Poprzecznej do nr. 31, ul. Dziewanny od Cisowej do Dzikiej Róży,, ul. Mikołaja Reja i przyległe, działki, leśniczówka, szkoła podstawowa, a-bis ag. wydawnictwo poligraficzne adam chrząszcz, ul. Heleny Modrzejewskiej, ul. Stanisława Wyspiańskiego

24.09 od godz. 8:00 do 12:00