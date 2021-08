Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 23.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (23.08 11:07) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat lipski

Wola Solecka Druga, Wólka od 1 do 32

23.08 od godz. 8:00 do 15:00

powiat grodziski

Władysławów, WŁADYSŁAWÓW od Nr. 61 A do Nr. 77

23.08 od godz. 8:00 do 14:00

Milanówek, ul. Wojska Polskiego 15,17,19,19A, ul. Jana Kasprowicza od nr 1 do nr 20, ul. Ludna od nr 1 do nr 21,, ul. Krucza 2,4,6,8

23.08 od godz. 9:00 do 13:00

powiat grójecki

Oleśnik, Zofiówka

23.08 od godz. 8:00 do 13:00

powiat radomski

Cerekiew, ul. Złota, ul. Biała, ul. Przeskok, ul. Długa, ul. Polna od nr 23;

23.08 od godz. 8:00 do 14:30

Olszowa, nr 32 i 41;

23.08 od godz. 8:00 do 14:30