Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 23.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (23.07 11:07) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat zwoleński

Sycyna-Kolonia, od 97 do 120

23.07 od godz. 8:00 do 15:00

powiat radomski

Walentynów, od 1 do 7A, Gruszczyn, 29

23.07 od godz. 8:00 do 15:00

Rajec Szlachecki, od nr 42A do 58A i 105;

23.07 od godz. 8:00 do 14:30

powiat grójecki

Rokitnica, Żdżary

23.07 od godz. 8:00 do 13:00

Radom

Radom, ul. Fabryczna nr 1;3 i od nr 2 do 12 i od 18 do 20;, ul. Augusta Wrześniowskiego nr 34 i 35;

23.07 od godz. 8:00 do 14:30

powiat białobrzeski

Stary Kadłubek, od nr 1 do 23;

23.07 od godz. 8:00 do 14:30

powiat wyszkowski

Zalas, nr od 43 do 51,76, Sklep, Ośrodek Zdrowia,

23.07 od godz. 8:30 do 12:30