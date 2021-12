Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 2.12 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat żyrardowski

Lublinów, ul. Krótka, nr 1 - 11

6.12 od godz. 8:00 do 14:00

Budy Mszczonowskie, ul. Limonki, ul. Grzybowa, ul. Świerkowa

7.12 od godz. 8:00 do 16:00

Kuklówka Radziejowicka, ul. Leśna

8.12 od godz. 8:00 do 15:00

Żyrardów, ul. 1 Maja nr 32

8.12 od godz. 8:00 do 16:00

powiat białobrzeski

Osuchów, od 1 do 17, Miechów-Kolonia, od 55A do 67 Dom Weselny

2.12 od godz. 8:00 do 15:00

Smardzew, od nr 36 do 50;

7.12 od godz. 8:00 do 11:30

Stary Gózd, od nr 15 do 42;

7.12 od godz. 11:00 do 14:30

Stawiszyn, od nr 44 do 50;

8.12 od godz. 8:00 do 14:30

Dąbrówka

2.12 od godz. 8:30 do 12:30