Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 21.01 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat zwoleński

Zakrzówek-Wieś, Zakrzówek Wieś nr 7B - 32 , Niedarczów Dolny Kolonia nr 17 - 18 + sklep

25.01 od godz. 8:00 do 11:00

powiat białobrzeski

Osuchów, Osuchów Piaski od nr 114 do nr125

25.01 od godz. 11:00 do 14:00

Falęcice

21.01 od godz. 8:00 do 14:00

Przybyszew, ul. Gościniec, ul. Przybyszkowice

27.01 od godz. 8:00 do 14:00

Przybyszew, ul. Gościniec, ul. Przybyszkowice

28.01 od godz. 8:00 do 14:00

powiat lipski

Wielgie, Wielgie nr 10 - 29 + sklep

28.01 od godz. 8:00 do 14:00

Kosów, Kosów Większy nr 75; 76 i od nr 36 do 36k;, Kończyce-Kolonia, Kończyce nr 11 do 31; Sklep;

26.01 od godz. 8:00 do 14:30