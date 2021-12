Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 20.12 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (20.12 12:22) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat żyrardowski

Mszczonów, ul. Keramzytowa nr 10 - 15

20.12 od godz. 8:00 do 16:00

powiat lipski

Wierzchowiska Pierwsze, od 12A do 15

20.12 od godz. 8:00 do 15:00

powiat przysuski

Gródek, od 31 do 33 i od 85 do 95A

20.12 od godz. 8:00 do 14:00

powiat gostyniński

Jastrzębia, nr 112 M; Budynek gastronomiczno-usługowy Jastrzębia dz. 837/16; dz. 973/1; dz. 984/1;

20.12 od godz. 8:00 do 14:30

powiat węgrowski

Węgrów, ul. Władysława Sikorskiego, ul. Obrońców Westerplatte, ul. Północna, ul. Świerkowa, ul. Sosnowa, ul. Gdańska 60-116.

20.12 od godz. 10:00 do 14:00

powiat garwoliński

Łukówiec, od 70 do 80

20.12 od godz. 9:00 do 13:00