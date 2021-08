Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 20.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (20.08 11:07) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat grodziski

Jastrzębnik

20.08 od godz. 8:00 do 14:00

Chrzanów Duży, 30A,31D,45,46,47,48,48A,49,55,57,69,69A,71,, Betoniarnia, Skład drewna

20.08 od godz. 9:00 do 13:00

powiat siedlecki

Borki, od 61 do 108

20.08 od godz. 8:00 do 15:00

Czołomyje, 53, 55, 57, 59A

20.08 od godz. 9:00 do 13:00

powiat wyszkowski

Poręba, od 123 do 129

20.08 od godz. 8:00 do 15:00

Stara Pecyna, od nr 1 do nr 19., od nr 20 do nr 42, studnia b.n.

20.08 od godz. 9:00 do 15:00

powiat kozienicki

Kępa Niemojewska, 33-36

20.08 od godz. 11:00 do 12:30

powiat grójecki

Żdżary

20.08 od godz. 8:00 do 13:00

powiat radomski

Skaryszew, ul. Polna od nr 3 do 16;, ul. Partyzantów od nr 2 do 24 i od nr 5 do 11A;, ul. Adama Mickiewicza od nr 24 do 26;, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 2;, ul. Ignacego Krasickiego nr 1;

20.08 od godz. 8:00 do 14:30