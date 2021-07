Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 19.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (19.07 9:07) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat zwoleński

Rawica-Kolonia, od 17A do 27B

19.07 od godz. 8:00 do 15:00

powiat grójecki

Błogosław, Chodnów

19.07 od godz. 8:00 do 13:00

powiat radomski

Młodocin Mniejszy, od nr 31 do 47A;

19.07 od godz. 8:00 do 14:30

Siczki, od nr 20 do 26A i od nr 52 do 55;, ul. Storczykowa, ul. Dębowa

19.07 od godz. 8:00 do 14:30

Mazowszany, od nr 50 do 55;, ul. Wierzbicka nr 299, 301, 303, 305;

19.07 od godz. 8:30 do 11:00

powiat ostrołęcki

Laskowiec, ul. Mazurska 21, 23, 24, ul. Nowa od 1 do 39, ul. Słoneczna 70, 72, ul. Sosnowa od 1 do 21, ul. Grzybowa od 1 do 8, ul. Energetyczna 14

19.07 od godz. 8:00 do 12:00