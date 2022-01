Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 19.01 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w mazowieckim (19.01)? Warto wiedzieć, kiedy nastąpi brak prądu w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w mazowieckim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w mazowieckim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim powiat sochaczewski Antoniew, ul. Magnoliowa, ul. Storczykowa

19.01 od godz. 8:00 do 16:00 powiat żyrardowski Żyrardów, ul. Łąkowa

20.01 od godz. 8:00 do 16:00 powiat grodziski Henryszew, ul. Józefa Piłsudskiego

20.01 od godz. 8:00 do 14:00 Milanówek, ul. Charci Skok, ul. Inżynierska, ul. Warszawska, ul. Prosta, ul. Polna, ul. Sosnowa, ul. Projektowana, ul. Ślepa, ul. Królewska od nr 12 do 42,, ul. Zawąska, ul. Grudowska, ul. Długa, ul. Rososzańska, ul. Graniczna 2, 17-go Stycznia, CPN, Pensjonat VILLA Milanówek, ul. Turczynek 3

19.01 od godz. 8:30 do 14:30 Grodzisk Mazowiecki, ul. Fabryczna, ul. Jaworowa, ul. Głogowa, ul. Poziomkowa, ul. Żytnia

20.01 od godz. 8:30 do 14:30 Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja od nr 29F/1, 29F/2,29D,29B, 40,40A,40B,40C,42,42A,42B,42C,42D,, ul. Krasnali, ul. C. Godebskiego, ul. Licealna, ul. J. Kochanowskiego

24.01 od godz. 8:30 do 14:30

Grodzisk Mazowiecki, ul. Wiejska, ul. Leśna, ul. Grzybowa 1, 3, 3A, 5, 14,, ul. Suwalska 3, ul. Nadarzyńska 6, 6A, 7,7A, 10, 10A, 11, 13, 15, 14, 17A, 17,18, 20, 22, 25, 27, 29, 30,, ul. Zacisze 43, ul. Olsztyńska 12

26.01 od godz. 8:30 do 14:30 powiat lipski Ciepielów, Stary od 25 do 49 od 84 do 96i 99 hipoterapia

20.01 od godz. 8:00 do 14:00 Kosów, Kosów Większy nr 75; 76 i od nr 36 do 36k;, Kończyce-Kolonia, Kończyce nr 11 do 31; Sklep;

26.01 od godz. 8:00 do 14:30 Olszyny, od 14 do 22

19.01 od godz. 8:00 do 12:00

Pasieki

25.01 od godz. 11:00 do 15:00 Dąbrowa, nr 57, 64A oraz od 92 do 105A i nr 130

19.01 od godz. 10:00 do 13:00

powiat grójecki Bronisławów, Murowanka

19.01 od godz. 8:00 do 14:00 Zbrosza Duża, Trzcianka, Wierzchowina

24.01 od godz. 8:00 do 17:00 Dębnowola, Klonowa Wola

25.01 od godz. 8:00 do 14:00 Dębnowola, Klonowa Wola

26.01 od godz. 8:00 do 14:00 Zaborów, ul. Leśna 26,29,30,31,34,35

19.01 od godz. 8:30 do 14:30 powiat białobrzeski Falęcice

20.01 od godz. 8:00 do 14:00 Falęcice

21.01 od godz. 8:00 do 14:00 Przybyszew, ul. Gościniec, ul. Przybyszkowice

27.01 od godz. 8:00 do 14:00 Przybyszew, ul. Gościniec, ul. Przybyszkowice

28.01 od godz. 8:00 do 14:00 Suski Młynek, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji Suski Młynek;, Sucha, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji Sucha 3;

20.01 od godz. 7:30 do 12:00 Suski Młynek

20.01 od godz. 8:00 do 14:30

Sucha, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji Sucha 7 i Biedronka;

20.01 od godz. 11:00 do 15:00 powiat warszawski zachodni Zawady, Zadębie

24.01 od godz. 8:00 do 14:00 Kwiatkówek, Ogródki Działkowe

19.01 od godz. 10:00 do 14:00 Wyględy, Brzozowy Lasek

20.01 od godz. 10:00 do 14:00 Powązki

21.01 od godz. 8:00 do 15:00 Błonie, ul. Pogodna od numeru 8 do 29

21.01 od godz. 10:00 do 14:00 Zielonki-Wieś, ul. Jerzego Kukuczki dz 466,488

25.01 od godz. 9:00 do 13:00 Radom Radom, ul. Apoloniusza Kędzierskiego dz. 68/1;

19.01 od godz. 9:00 do 12:00

Radom, ul. Rodziny Graboszów dz. 246/142; dz. 246/145; dz. 246/162;

20.01 od godz. 9:00 do 12:00 powiat radomski Taczów, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji: Taczówek;, Gulin, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji: Gulin 1; Gulin 2 Skoła; Gulin 3 Kolonia; Gulin 4 Kolonia;

21.01 od godz. 10:00 do 13:00

Cudnów, od nr 33 do 57;, Czarna Kolonia, od nr 1 do 6 i dz. 721/4;, Czarna Wieś, nr 37B;

25.01 od godz. 8:00 do 11:30 Klwatka Królewska, dz. 640/1; dz. 477; 467/3; 467/1; 632/5; Klwtka 44A; 44B; 44C; 43; 50;, Niemianowice, dz. 3/11; 3/16; 3/17; 3/14; 3/13; 3/19;

25.01 od godz. 8:00 do 14:30 Klwatka Królewska, nr 116A dz. 236/6;

25.01 od godz. 9:00 do 13:00 Cerekiew, ul. Wesoła nr 75; 76 i od nr 36 do 36k;

26.01 od godz. 9:00 do 13:00 Grzmucin, od nr 79 do 83 + 98 + od nr 42A do 42A; SKLEP;

27.01 od godz. 9:00 do 13:45 powiat żuromiński Kruszewo

19.01 od godz. 8:00 do 11:00 powiat ostrołęcki Długi Kąt, od 16 do 42

19.01 od godz. 8:30 do 12:30

Ponikiew Duża

20.01 od godz. 8:00 do 11:00 Surowe, od 1 do 3

20.01 od godz. 8:00 do 12:00 Gąski, od 4 do 8

20.01 od godz. 8:30 do 11:30 Goworówek

20.01 od godz. 10:00 do 13:00 Gąski, od 9 do 17

20.01 od godz. 11:00 do 14:30 Wólka Kunińska

20.01 od godz. 12:00 do 15:00

Szarłat

21.01 od godz. 8:00 do 11:30 Wejdo, od 65 do 90

21.01 od godz. 8:00 do 12:00 Łęg Przedmiejski, od 8 do 18, ul. Wrzosowa, ul. Grafitowa 17, 19, 21, 23.

21.01 od godz. 8:00 do 12:00 Szarłat

21.01 od godz. 10:30 do 14:30 Grabówek, od 2 do 19

24.01 od godz. 8:30 do 12:30 Kaszewiec

24.01 od godz. 8:30 do 12:30

Mostówek, Grabówek, 1

24.01 od godz. 11:30 do 14:30 Brzeźno

25.01 od godz. 8:00 do 11:30 Myszyniec, ul. Most Kopański od 31 do 46

25.01 od godz. 8:00 do 12:00 Kurpiewskie, od 28 do 33

26.01 od godz. 8:30 do 11:30 Kurpiewskie, od 34A do 44B

26.01 od godz. 11:30 do 14:30 Kunin

27.01 od godz. 8:00 do 11:30 Nasiadki, od 17 do 40A

27.01 od godz. 8:30 do 12:30 powiat makowski Daniłowo

19.01 od godz. 10:00 do 13:00 Daniłowo

19.01 od godz. 12:00 do 15:00 Kobylin

26.01 od godz. 8:00 do 11:30 Smrock-Dwór

28.01 od godz. 8:00 do 11:30 Smrock-Dwór

28.01 od godz. 11:00 do 15:00 Grądy

28.01 od godz. 8:00 do 12:00

powiat płocki Stanisławowo, od 19 do 30

25.01 od godz. 8:30 do 11:30 Stanisławowo, od 1 do 18

25.01 od godz. 11:30 do 14:30 Suchodół, Grębków, Kolonia i MBM., Polków-Sagały, Żarnówka

26.01 od godz. 9:00 do 13:00 powiat płoński Czernie

26.01 od godz. 11:00 do 15:00 powiat ciechanowski Olszewka, od 12 do 14, od 42 do 99

27.01 od godz. 9:00 do 13:00

powiat siedlecki Borki, od 1 do 3, od 25 do 39

27.01 od godz. 9:00 do 13:00 Kisielany-Żmichy, od nr 28 - 44,74, 76, 77, 80, 82 +ZK nr 06z07615, 06z08107, 06z09847, 1681, 4283, 06z08830

20.01 od godz. 9:15 do 13:15 Rososz, Rososz nr 7, 22, 23, 24, 26, 27,29c, 32, 32a, 33, 33a, 34, 34a, 35,, 37, 45, 46, 47

21.01 od godz. 8:30 do 15:30

Seroczyn, ul. Słoneczna 11

21.01 od godz. 11:00 do 15:00 Borki-Kosiorki, Borki Świercze nr od 1 do 32

24.01 od godz. 9:00 do 13:00 Dąbrówka-Ług, nr ZK 06z04793, 06z04794

24.01 od godz. 10:00 do 14:00 Rososz, nr 7, 22, 23, 24, 26, 27,29c, 32, 32a, 33, 33a, 34, 34a, 35,, 37, 45, 46, 47

25.01 od godz. 8:30 do 15:30 Kaczory, od nr 32 do nr 37

25.01 od godz. 9:00 do 13:00 Ostrołęka Ostrołęka, ul. Bolesława Prusa od 1 do 32, 33, 35, 37, 39., ul. Starowiejska 15.

28.01 od godz. 8:00 do 10:00 Ostrołęka, ul. Szpitalna 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42., ul. Warmińska, ul. Mazurska, ul. Pomorska, ul. Śląska, ul. Kujawska 11, 11A, 13., ul. Wioślarska 4, 8, 10, garaże, domek ratownika., ul. Kaszubska

28.01 od godz. 10:30 do 14:30

powiat miński Żuków, nr ZK 06z09398

19.01 od godz. 10:00 do 14:00 Wiśniew, ul. Batalionów Chłopskich od nr 14-53, ul. Ogrodowa, ul. Południowa nr 15, 16, 21, 27, 27a, 29, ZK nr 3220, ul. Północna 2

26.01 od godz. 8:00 do 12:00

Okuniew, ul. Akacjowa od Lipowej do Długiej, ul. Wesoła, ul. Długa, ul. Cmentarna

19.01 od godz. 9:00 do 13:00 Cegłów, ul. Henryka Dobrzyckiego od 1 do 31 nieparzyste, 49, 51, 57, 61,, ul. Widok 2, 6, 12,, ul. Zacisze od 2 do 10,, ul. Chabrowa 4, 5,, ul. Wrzosowa

19.01 od godz. 9:00 do 13:00 Sulejówek, ul. Trakt Brzeski od 160 do 172

19.01 od godz. 9:00 do 13:00 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 19 do 25, 34a, od 29 do 41 nieparzyste, 42, 43, 44, 46, 51, 53, 57, 59, 61.

20.01 od godz. 8:30 do 12:30

Sulejówek, ul. Głowackiego od Kopernika do Solskiego;, ul. Chopina od Głowackiego do Przybyszewskiego

24.01 od godz. 9:00 do 13:15 Sulejówek, ul. Kombatantów od Wiejskiej do nr 140, ul. Kormoranów, ul. Reymonta od Wiejskiej do Piłsudskiego,, ul. Aleja Piłsudskiego od Okuniewskiej do Kombatantów, ul. Okuniewska od Piłsudskiego w kierunku Wesołej, ul. Krucza, ul. Ptasia, ul. Wrońskiego od Kombatantów do Okuniewskiej

26.01 od godz. 9:00 do 12:00 Ołdakowizna, 1A, Osęczyzna, Działki Letniskowe, Rakówiec, 154, 154a, 202, 205 + działki,

27.01 od godz. 9:00 do 13:00 Mińsk Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 18, 20, 23 szkoła artystyczna, garaże,, ul. Mikołaja Kopernika garaże, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 2, 2c, 3, ul. Warszawska od 86 do 92 parzyste, firma ZPH Delfin

28.01 od godz. 7:30 do 13:00

Królewiec, ul. Boczna od 1 do 17 nieparzyste,, Wólka Mińska, ul. Boczna od 22 do 42 parzyste

28.01 od godz. 8:30 do 12:30

Sulejówek, ul. Sobieskiego od nr 13/14 do nr 47A÷E/26;, ul. Niepodległości od Sobieskiego do Kościuszki;, ul. Pileckiego od Sobieskiego do 11-go Listopada;, ul. 11 Listopada 24, 29

28.01 od godz. 9:00 do 13:15 Ryczołek, od 21 do 33

28.01 od godz. 9:00 do 13:00 powiat węgrowski Łochów

19.01 od godz. 8:00 do 12:00 Sadoleś, Odbiorcy zasilani ze stacji Sadoleś 07-0498, obwód nr. 2 kierunek Morzyczyn.

21.01 od godz. 8:00 do 12:00 Krypy, Węgrowskie od nr 19 do nr 33.

21.01 od godz. 8:30 do 11:00 Popielów, od nr 1 do nr 20.

21.01 od godz. 10:00 do 14:00

Stoczek

24.01 od godz. 8:00 do 12:00 Łochów, ul. Laskowska

26.01 od godz. 8:00 do 12:00 Brzuza

27.01 od godz. 8:00 do 12:00 Majdan, ul. Równa, ul. Zagórska od Równej do nr 22, ul. Trasa Lubelska od Równej 7 do nr 67A + nr 77;

25.01 od godz. 9:00 do 13:15 Cegielnia, ul. Polna, ul. Poranna, ul. Nowa, ul. Generała Władysława Sikorskiego od nr 81 do ulicy Sarenki, Radzymin, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Generała Stanisława Maczka 55, ul. Lawendowa, ul. Nowa, ul. Partyzantów, ul. Wronia, ul. Pogodna, ul. Makowa, ul. Folwarczna, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Zielna, ul. Żwirkowa, ul. Akacjowa, ul. Kolonia pod Lasem

26.01 od godz. 9:00 do 13:00 powiat sokołowski Jabłonna Lacka, ul. Ogrodowa również Zacisze i Przechodnia., Oczyszczalnia ścieków.

19.01 od godz. 8:00 do 12:00

Lubiesza

20.01 od godz. 7:30 do 14:30 Skibniew-Kurcze

20.01 od godz. 8:30 do 12:30

Kosów Lacki, ul. Spokojna, ul. Daleka, ul. Graniczna

21.01 od godz. 7:30 do 14:30 Sokołów Podlaski, ul. Ludwika Górskiego, ul. Teligi

21.01 od godz. 8:00 do 13:00 Dzięcioły Dalsze

24.01 od godz. 8:00 do 12:00 Niewiadoma, od nr 16 do nr 28, remiza OSP.

24.01 od godz. 8:00 do 12:00 Sokołów Podlaski, ul. Armii Krajowej telefoniczna stacja bazowa.

24.01 od godz. 9:00 do 13:00 Ruda-Kolonia, również pieczarkarnia., Patrykozy, również pałac., Patrykozy-Kolonia, Wyszomierz, Ruciany

25.01 od godz. 8:30 do 11:30 Chądzyń, nr 59-62, sklep, świetlica.

25.01 od godz. 9:00 do 13:00 Dzięcioły Bliższe

26.01 od godz. 9:00 do 13:00 Sokołów Podlaski, ul. Księdza Bosco

26.01 od godz. 9:00 do 13:00

Chądzyń, nr 12-31, TP S.A.

27.01 od godz. 9:00 do 13:00 powiat piaseczyński Kąty, Odbiorcy zasilani ze stacji Kąty 07-0237, obwód nr. 4.

20.01 od godz. 8:00 do 12:00 Mroków, od 54 do 80

24.01 od godz. 8:30 do 13:00 Żabieniec

25.01 od godz. 8:30 do 13:00 Karolina, ul. Piaskowa 9, 15, 16, 23, 25, 29, 31,33, oraz działka 863,, ul. Wąska od 8 do 22 parzyste, od 39 do 51 nieparzyste oraz działki 662, 679,, ul. Zdrojowa od 53 do 117 nieparzyste, od 22 do 34 parzyste

26.01 od godz. 8:00 do 12:00 Karolina, ul. Zdrojowa od 1 do 47 nieparzyste, od 2 do 20 parzyste,, ul. Familijna 2

26.01 od godz. 12:00 do 14:00 Kąty

27.01 od godz. 9:00 do 13:30

powiat wyszkowski Kamieńczyk, MSW.

24.01 od godz. 9:00 do 13:00

Somianka-Parcele

24.01 od godz. 11:00 do 15:00 Wyszków, ul. Pułtuska Osiedle przy Biedronce., ul. Pana Tadeusza

25.01 od godz. 9:00 do 11:00 Wyszków, OS. SZPITAL., ul. Szpitalna, ul. Makowa, ul. Słonecznikowa, ul. Kasztanowa, ul. Klonowa, ul. Złotych Kłosów, Rybienko Nowe, ul. Bukowa, ul. Dębowa, Rybienko Stare, ul. Pałacowa oraz od 43 do ul.Pałacowej.

25.01 od godz. 9:00 do 13:00 Wincentowo, Janowo

27.01 od godz. 9:00 do 14:00 powiat wołomiński Wólka Sulejowska

25.01 od godz. 8:00 do 12:00 Tłuszcz, CPN., ul. Mazowiecka, ul. Przejazdowa, ul. Pilawska, ul. Zagłoby, ul. Zjazdowa, ul. Letnia, ul. Boczna, ul. Parkowa, ul. Szeroka, ul. Świerkowa, ul. Sosnowa, ul. Lipowa, ul. Wiejska, ul. Warszawska

27.01 od godz. 9:00 do 13:00

Księżyki, od 10 do 21, działki 15, 168, 169,

20.01 od godz. 9:30 do 13:30 Szlędaki, od 1 do 9

25.01 od godz. 9:00 do 14:00 Marki, ul. Fabryczna 4, 28, 29, 27, 26, 25, 24, 22, 23, 20, 18, 16, 15, 19, 17, 14, 34, 35, 37, 42, 44, 44A, 41, 46, 48, 47, 49, 49A, 48, 51, 50, 55, 57, 52, 59, 54, 56B, 56, 64, 75, 71, 69, 65, 58, 56A, 63, 76, 85, 85A, 78, 78B, 93, 83, 68A, 81, 68, 68B, 66A, 79, 77, 87, ul. Fabryczna sklep Biedronka, ul. Mazowiecka 1A, 3, 4, 5, 10, 9, 11, 12, 2B, 2A, 1, 2, ul. Braci Briggsów 27CE2, 42, 29, 29A, 32, 30, 27, 27A, 27B, 38, 38A, 38B, 29B, 31, 25, 25a, 25B, 25C, 25D, 40, 26, 15, 17, 24, 36, 19, 21, 23, 20, 22, 18, 27E, 27F, 27G, 27H, 27I, 27J, 27K, od numeru 27C1 do numeru 27CE, 27D1, 27DA1, 27DB1, 27DC1, 27DB2, 27DD1, 27DF1, ul. Braci Briggsów 27DG1, 27DG2, 27DF2, 27C1, 27C2, 27CA1, 27CA2, 27CB1, 27CB2, 27CC1, 27CC2, 27CD1, 27, 27CD2, 27CE135, 46A, 46B, 33B, 35A, 44A, 33, 33A, 54, 39, 39A, 37, 37A, 52, ul. Ząbkowska 85, 89, 58, 87A, 58A, 87, 60, 62, 64, 93, 66, 66A, 95A, 95, 68, 58, 58D, 58E, 58F, 58D, ul. Warszawska 50, ul. Zieleniecka 3, 4, 1, 6, 6A, 10, 10A, 12, 12A, 14, 14A, 11, 8, 5, 4A, 6B, 6C, 5, 18, 17, 20, 22, 19, 21, 24, 27, 27A, ul. Dojazdowa 11A, ul. Romualda Traugutta 8, 3, 3A, 1, 4, 1C, 13, 18B, 18A, 18, 16, 11A, 11, 14A, 9A, 14, 9, 12, 10, ul. Malinowa 2, 4, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 16, 5, 14, 12, 10, 8, ul. Marii Rodziewiczówny 18, 12A, 10, 8, 19, 17, 15, 11, 4, 9, 25, 14, 23, 21, 16, 14, 19A

20.01 od godz. 9:00 do 13:00

Marki, ul. Fabryczna 93A, 93B, 93BA, 93BB, 93BC, 93BD, 93BE, 93BF, 93BG, 93BH, 93BI, 93BJ, 93BK, 93C, 93CA, 93CB, 93CC, 93CD, 93CE, 93CF, 93CG, 93CH, 93CI, 93CJ, 93F, 93H, 93D, 95, 84, 95, 97, 97A, 97B, 86, 86A, 99, 99A, 92, 101, 103, 103A, 105, sklep Netto

24.01 od godz. 9:00 do 13:00 powiat przysuski Gródek

27.01 od godz. 9:00 do 13:00 Stanisławów, 1A, Kolonie Stanisławów, od 59a do 66, 79a,

20.01 od godz. 9:00 do 13:00 powiat pułtuski Bartodzieje, Wielgolas

9.02 od godz. 9:00 do 13:00 powiat kozienicki Zwola

19.01 od godz. 8:30 do 12:30 Celinów, ul. Szczęśliwa od 3 do 10,, ul. Zorzy, ul. Bociania 14, ul. Tymiankowa 71, 77A

27.01 od godz. 8:00 do 11:00

powiat garwoliński Łucznica, od numeru 42 do 58

20.01 od godz. 8:30 do 12:30 Żelechów, ul. Traugutta od numeru 31 do 33 oraz od 52 do 58, ul. Letnisko od numeru 3 do 9, Janówek, 26 leśniczówka

21.01 od godz. 8:30 do 12:30 Garwolin, ul. Sławińska

26.01 od godz. 8:30 do 13:00 Ewelin, od 1 do 31

26.01 od godz. 9:00 do 13:30 Rębków, ul. Podsadowiec od 11 do 140, ul. Leśna od 1 do 9

27.01 od godz. 8:30 do 13:00 Unin, od 1 do 31, Goździk, od 84 do 102

28.01 od godz. 8:30 do 13:00 Łaskarzew, ul. Słowackiego 36, ul. gen. Hallera 13, 26, 28, ul. Jasna 21, ul. Cicha 27, 30, 31, 33, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 4, 6, 11, ul. Chopina od 31 do 44

28.01 od godz. 9:00 do 13:30

powiat otwocki Otwock, ul. Żurawia od 13 do 37

20.01 od godz. 9:00 do 13:00 Józefów, ul. Nadwiślańska od Nr, 52 do Podstołecznej, ul. Podstołeczna od Nadiślańskiej do Nr. 6, ul. Kosmonautów od Nadwiślańskiej do Nr. 6,, ul. Rakietowa od Nadwiślańskiej do Nr.11,, ul. Gryczana do Nr. 5, ul. Buraczana do Nr. 6,, ul. Jęczmienna od Nadwiślańskiej do nr 4

21.01 od godz. 9:00 do 13:00 Sufczyn, od 99 do 120, oraz działki letniskowe 956, 711, 715, 713, 712, 1089, 1090, 1091, 963, 964, 1014, 1015, 1016, 1017, 1110, 657, 1021, 1027, 1112, 653, 601, 598, 984, 987, 1094, 1095, 1069, 1097, 1098, 1099

21.01 od godz. 9:00 do 13:00 Otwock, ul. Majowa 268, 272, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 292, 300, 302, 323, 325, 329, 333, 337, 339, 341, 341a, 343, 347, 349; PB, ul. Bociania 2, 4

27.01 od godz. 9:00 do 13:15

Całowanie, od nr 91 i 92 do nr 100 i 103

27.01 od godz. 9:00 do 13:15 powiat pruszkowski Czubin, 6,6A,7,8,9A,11A,11,12

20.01 od godz. 8:30 do 14:30 Michałowice, ul. Raszyńska od nr 8 do 26

21.01 od godz. 8:30 do 14:30 Pruszków, ul. Studzienna od nr 1 do nr 25/27, 8A

24.01 od godz. 8:30 do 14:30 Pruszków

25.01 od godz. 8:00 do 15:00 Pruszków

25.01 od godz. 8:00 do 9:00 Michałowice, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1, ul. Raszyńska 45, ul. Raszyńska od nr. 28 do nr. 52 (tylko numery parzyste)

25.01 od godz. 8:30 do 14:30

Pruszków

25.01 od godz. 13:00 do 15:00 Pruszków, al. Wojska Polskiego LIDL

27.01 od godz. 8:00 do 9:00

Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 96

27.01 od godz. 9:00 do 13:00 Pruszków, al. Wojska Polskiego LIDL

27.01 od godz. 13:00 do 14:00 Otrębusy, ul. Torfowa dz 1120.1123

28.01 od godz. 9:00 do 13:00 powiat przasnyski Leszno, ul. Widokowa dz 817/9,816/11,817/13

24.01 od godz. 9:00 do 13:00 powiat gostyniński Mościska, ul. Modrzewiowa 16

26.01 od godz. 10:00 do 14:00 powiat nowodworski Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Forteczna 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, ul. Na Skarpie 2, ul. Chłodnia 1, 4, 8

24.01 od godz. 8:00 do 12:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

