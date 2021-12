Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 17.12 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (17.12 11:06) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat grodziski

Gole, Murowaniec, Regów, Żaby

17.12 od godz. 8:00 do 15:00

powiat lipski

Zemborzyn Pierwszy, Nowa Wieś od 1 do 30 Nowiny 33 do 45 Helenów 20 do 21

17.12 od godz. 8:00 do 15:00

Rzeczniów, od 84 do 147 i od 223 do 229

17.12 od godz. 9:00 do 16:00

powiat grójecki

Sadków Duchowny, Sadków Szlachecki, Sadków-Kolonia, Rosochów, Rożce, Aleksandrówka, Wola Grabska, Czekaj, Uleniec, Machnatka, Machnatka Parcela, Cesinów-Las, Lipie, Złota Góra

17.12 od godz. 9:00 do 16:00

powiat radomski

Dąbrówka Warszawska, nr 3-74A;, Wierzbica, ul. Brzozowa, ul. Błędowska, ul. Radomska nr 40, 40A,40B, 66(CPN);, ul. Leśna nr 1-90 dz.239/5,239/6, 259/1, 267,275, 276, 281, 285/1, 135/2;

17.12 od godz. 8:30 do 14:00