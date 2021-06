Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 17.06 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Grodzisk Mazowiecki, ul. Śląska od nr 1 do nr 12, ul. Floriańska od nr 1 do nr 11,, ul. W. Korfantego od nr 2 do nr 18 22.06 od godz. 9:00 do 13:00

Nowe Opole, ul. Piękna od nr 1 do nr 78 bez numeru 55 i 71A ,, ul. Słoneczna 38, 46, 48, ul. Cicha od nr 1 do nr 12, ul. Lipowa 6, ul. Warszawska 26, 28, 30, 30B, 32A, 34, 38, 40, 49, 51, 53, Zk nr 06z08688 17.06 od godz. 9:00 do 13:00

Adamowizna, ul. Wilcza od Niedźwiedziej do Skowronkowej, ul. Pawia od numeru 2 do numeru 2D, ul. Dzika 10, 10A 23.06 od godz. 9:00 do 13:00

Gręzów, ul. Warszawska od nr 3 do 179, ul. Piaskowa nr 1, ul. Spacerowa od 9-32, ul. Południowa od nr 4 do 60, ul. Żwirowa od nr 1do 8, ul. Zaciszna od nr 1 do70, ul. Północna nr 7, 8, 11, 26, ul. Widok od 1 do 19, ul. Kolejowa od nr 17 do 43, ul. Polna nr 20,22, ul. Akacjowa od nr 3 do 22, bez ulicod nr 5-23, 60- 78, i od 134-136,, Broszków, ul. Warszawska nr 18, 20, 35, 39, 43, 49, 55, 59, ul. Wiatraczna nr 8, 9, 13, 14, ul. Cicha nr 4, ul. Ogrodowa nr od 3 do 40, ul. Słoneczna nr 97, 107, 111, 113, 117, bez ulic 15, 23, 69, i od 107, 112 23.06 od godz. 9:00 do 13:00

Strzała, ul. Kolonijna od nr 1 do 32 +przepompownia Gazu , przepompownia ścieków, Siedlce, ul. Karowa nr 3, 9, 11A, B, C, D, 22 Cukro-Hurt, 24, 34,36, 38, 38A, 42, 44, 50, AGRO SED, Gabinet Weterynaryjny, Gazy Techniczne , MAXMED, AGRI,KOZAK DRUK,PTH BAR-TRAS, PPUH, ZK nr 4319,4320, 4323, 4324,3792, 3739, 4325, 4326, 4327,4328,PPUH, ul. Strzalińska nr 6, 8,13,15,17A, 19, 23,24, 31, VOLVO, PROTEX, 06z10318, 2923, 06z04686, 3087, 3088 24.06 od godz. 9:00 do 13:00

Garwolin, ul. Radosna od numeru 1 do numeru 27, ul. Spacerowa od numeru 1 do numeru 62 18.06 od godz. 8:30 do 12:30

Wola Rębkowska, ul. Słoneczna od numeru 1 do 22, ul. Długa od numeru 1 do numeru 21, ul. Przemysłowa od bazy GS kierunek Rębków 24.06 od godz. 8:30 do 12:30

Garwolin, ul. Kościuszki od numeru 8 do numeru 31, ul. Polska od numeru 1 do numeru 40, ul. Długa od numeru 1 do numeru 12 20.06 od godz. 7:30 do 11:30

Szczęście, Szczęście od nr 5 do nr 61 ,, Michalin, Michalin od nr 69 do nr 76 18.06 od godz. 8:00 do 14:00

Kręczki, ul. Żyzna od nr 1 do 12B, Koczargi Nowe, ul. Bugaj od nr30 do 48, ul. Różana od nr 2 do 12, ul. Czarnego Bzu od nr 1 do 13, ul. Wiosenna od nr 6 do 22, Kaputy 21.06 od godz. 8:00 do 11:00

Błonie, ul. Sochaczewska od numeru 37 do 64 C,, STACJA PALIW LUKOIL 25.06 od godz. 18:00 do 19:00

Błonie, ul. Sochaczewska od numeru 37 do 64 C,, STACJA PALIW LUKOIL 25.06 od godz. 7:00 do 8:00

Kampinos, ul. Fryderyka Chopina od nr.31 do nr 58, ul. Władysława Reymonta od nr 1 do 15, ul. Macieja Boryny do nr.7. 21.06 od godz. 9:00 do 13:00

Grabina, Od nr 40 (ul. Czumy) do Józefina oraz nr 3a÷j;, ul. Czarnuszki, Józefin, ul. Józefa Czumy, ul. Zgody od nr 15 do 37a;, ul. Szlachecka, ul. Pańska, Sulejówek, ul. Grabińska 26.06 od godz. 9:00 do 12:00

Nowa Wieś, od numeru 9 A do 17,, Piorunów, od numeru 18 do 24, Żaby, 76, 76 B, 77, Bramki, ul. Malownicza, ul. Łódzka, ul. Milenijna, ul. Calineczki, Dom Pomocy Społecznej, Maszt Telekomunikacyjny, 24.06 od godz. 9:00 do 13:00

Studzienice, od nr 1 do 23;, Dęba, od nr 4 do 11; 17.06 od godz. 8:00 do 11:00

Iłża, ul. Wójtowska od nr 58 do 72; od nr 119 do 155; 23.06 od godz. 8:00 do 18:00

Jabłonna, ul. Leśna 11, 13, 13 od A do J, 15, 15 od D do Y 22.06 od godz. 8:00 do 12:00

Laskowiec, ul. Mazurska numery domów 21,23, ul. Nowa numery domów od 1 do 39, ul. Słoneczna numery domów 70,72, ul. Sosnowa numery domów od1 do 21, ul. Grzybowa numery domów od 1 do 8, ul. Energetyczna numer domu 14 22.06 od godz. 8:00 do 12:00

Laskowizna, od 3 do 21, od 51 do 56 25.06 od godz. 9:00 do 13:00

Nieciecz Włościańska, od nr 39 do 57, od nr 100 do 124. 23.06 od godz. 8:30 do 12:30

Tłuszcz, ul. Fabryczna od nr 3 do nr 29, od nr 2 do nr 24., ul. Nowa nr 3,6,7,8,9,11., ul. Piastowska od nr 19 do nr 37., ul. Józefa Poniatowskiego od nr 17 do nr 25, od nr 14B do nr 28., ul. Wacława Sieroszewskiego nr 24, nr 15,17B,17C, 9,13,13A,13B,15B,15C,16,25,27,27A,27B,28,29,31,31A,32,6b.n., ul. Nowa Sklep MAGDALENKA., ul. Wacława Sieroszewskiego nr 3A,4A,19,19A,19B,42,44., ul. Klonowa nr 2 Kosciół., ul. Stanisława Wyspiańskiego nr 35, 2b.n., ul. Leszczynowa nr 8,10,12,14,16,18,24,26. nr 6., ul. Dębowa nr 34,36,38,40., ul. Modrzewiowa nr 23,28,33,34,36,38,42., ul. Zachodnia nr 32,33,35,37,39., ul. Kalinowa nr 29,32,33,34,35,36,38,40., ul. Klonowa nr 3,5,7,7A,9,11,13,17,20,22., ul. Szmaragdowa nr 3,7,11,13,18., ul. Słowicza nr 2,2A,2B,9,9A,1b.n.nr 24 (ZK2-11z2710),nr 1,3,5,7., ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Piaskowa, Moczydło, od nr 1A do nr 1D. nr 9,11,17,19,29. 22.06 od godz. 9:00 do 9:30

Tłuszcz, ul. Piaskowa, ul. Józefa Poniatowskiego od nr 17 do nr 25, od nr 14B do nr 28., ul. Fabryczna od nr 3 do nr 29, od nr 2 do nr 24., ul. Wacława Sieroszewskiego nr 24,nr 15,17B,17C,9,13,13A,13B,15B,15C,16,25,27,27A,27B,28,29,31,31A,32,6b.n., ul. Wacława Sieroszewskiego nr 3A,4A,19,19A,19B,42,44,8b,n,, ul. Klonowa nr 2 Kosciół. nr 3,5,7,7A,9,11,13,17,20,22., ul. Stanisława Wyspiańskiego nr 35, 2b.n., ul. Leszczynowa nr 8,10,12,14,16,18,24,26,nr 6., ul. Dębowa nr 34,36,38,40, ul. Modrzewiowa nr 23,28,33,34,36,38,42., ul. Zachodnia nr 32,33,35,37,39., ul. Kalinowa nr 29,32,33,34,35,36,38,40., ul. Szmaragdowa nr 3,7,11,13,18., ul. Słowicza nr 2,2A,2B,9,9A,1b.n.nr 24 (ZK2-11z2710),nr 1,3,5,7., ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Nowa nr 3,6,7,8,9,11,Sklep MAGDALENKA,, ul. Piastowska od nr 19 do nr 37,, Konary, nr 6,nr 3A,3G,5,7,7C., Moczydło, od nr 1A do nr 1D,nr 9,11,17,19,29.

22.06 od godz. 9:00 do 13:00

Tłuszcz, ul. Fabryczna od nr 3 do nr 29, od nr 2 do nr 24., ul. Nowa nr 3,6,7,8,9,11., ul. Piastowska od nr 19 do nr 37., ul. Józefa Poniatowskiego od nr 17 do nr 25, od nr 14B do nr 28., ul. Wacława Sieroszewskiego nr 24, nr 15,17B,17C, 9,13,13A,13B,15B,15C,16,25,27,27A,27B,28,29,31,31A,32,6b.n., ul. Nowa Sklep MAGDALENKA., ul. Wacława Sieroszewskiego nr 3A,4A,19,19A,19B,42,44., ul. Klonowa nr 2 Kosciół., ul. Stanisława Wyspiańskiego nr 35, 2b.n., ul. Leszczynowa nr 8,10,12,14,16,18,24,26. nr 6., ul. Dębowa nr 34,36,38,40., ul. Modrzewiowa nr 23,28,33,34,36,38,42., ul. Zachodnia nr 32,33,35,37,39., ul. Kalinowa nr 29,32,33,34,35,36,38,40., ul. Klonowa nr 3,5,7,7A,9,11,13,17,20,22., ul. Szmaragdowa nr 3,7,11,13,18., ul. Słowicza nr 2,2A,2B,9,9A,1b.n.nr 24 (ZK2-11z2710),nr 1,3,5,7., ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Piaskowa, Moczydło, od nr 1A do nr 1D. nr 9,11,17,19,29.

22.06 od godz. 12:30 do 13:00