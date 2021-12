Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 16.12 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (16.12 9:07) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat miński

Cegłów, Murowaniec

16.12 od godz. 8:00 do 15:00

Kolonia Janów, ul. Wojska Polskiego od 21 do 41,, Anielew, ul. Akacjowa od 35 do 46,, ul. Topolowa 13, ul. Dębowa 8

16.12 od godz. 9:00 do 13:00

powiat sochaczewski

Sarnów, 119-155 Tartak

16.12 od godz. 7:30 do 15:00

Wesoła, ul. Wilanowska od Jagiellońskiej do nr 27 i 18;, ul. Rembertowska, ul. Jagiellońska

16.12 od godz. 9:00 do 13:00

powiat zwoleński

Barycz Nowa, od 16 do 42

16.12 od godz. 8:00 do 15:00

powiat białobrzeski

Stara Błotnica, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji: Błotnica 1 i 2;, Kadłubek-Podlas, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji: Kadłub 1,2,3, Kurnik;, Kadłubska Wola, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji: Wola Kadłubska 1,2,3,4,5;, Kaszewska Wola, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji: Kaszewska Wola Gospodarstwo Rolne;, Młodynie Dolne, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji: Młodynie Dolne 1,2,3,4;, Młodynie Górne, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji: Młodynie Górne; Mleczarnia;, Maksymilianów, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji: Maksymilianów;

16.12 od godz. 8:00 do 15:00