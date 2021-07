Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 16.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (16.07 11:07) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat sochaczewski

Pawłowice, od 181 do 184

16.07 od godz. 10:00 do 12:00

powiat grójecki

Zofiówka, Oleśnik

16.07 od godz. 8:00 do 13:00

powiat radomski

Myśliszewice, od nr 1 do 20A;, Groszowice, nr 108; od nr 266 do 272A; dz. 323/2; dz. 276;dz. 277; Szkoła Podstawowa;

16.07 od godz. 8:00 do 11:30

Młodocin Mniejszy, od nr 48 do 58;Sklep spożywczy Iwona; Sklep spożywczy ABC; Kościół; Szkoła Podstawowa;

16.07 od godz. 8:00 do 14:30

powiat białobrzeski

Grodzisko, Trąbki

16.07 od godz. 8:00 do 14:30

powiat ostrołęcki

Tobolice, ZK 10zE8712

16.07 od godz. 8:00 do 12:00

Radgoszcz, numery domów od 4 do 15

16.07 od godz. 8:30 do 12:30