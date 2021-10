Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 15.10 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w mazowieckim 15.10? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w mazowieckim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi wyłączenie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim powiat żyrardowski Nosy-Poniatki, ul. Działkowa, nr 32 - 40, ul. Szkolna

15.10 od godz. 8:00 do 13:00 Budy-Zasłona, ul. Kubusia Puchatka, nr 3 - 20, Ulaski, nr 4

18.10 od godz. 8:00 do 14:00 Żyrardów, ul. Jana Dekerta nr 1 - 12, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej nr 16, 28

19.10 od godz. 8:00 do 14:00 Żyrardów, ul. 1 Maja nr 51, 53, 70, 72, ul. Armii Krajowej nr 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, ul. Karola Dittricha nr 3, 6, 8, 10, ul. Bolesława Limanowskiego nr 37, 43, 44, 49,, ul. Gabriela Narutowicza nr 42, ul. Strażacka nr 3,, ul. Ludwika Waryńskiego nr 25, 28, 44, 44, 46, 48, 50

19.10 od godz. 8:00 do 16:00

Tartak Brzózki, ul. Klonowa, ul. Kraski, ul. Polna

19.10 od godz. 8:00 do 10:00 Mszczonów, ul. Piekarska nr 25 - 48, ul. Pułkownika Wincentego Wnuka, ul. Strzelców Kaniowskich nr 1 - 3, ul. Księdza Władysława Gołędowskiego nr 4

26.10 od godz. 8:00 do 10:00 Mszczonów, ul. Spokojna nr 1 - 20, ul. Szkolna nr 24 - 26, ul. Zacisze nr 4, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego nr 1 - 3

27.10 od godz. 8:00 do 10:00 powiat żuromiński Dąbrowice, nr 31- 90, Skierniewice, ul. Napoleońska nr 7 - 30

15.10 od godz. 8:00 do 16:00 Trzaski

15.10 od godz. 17:00 do 20:00 powiat kozienicki Mariampol, nr 1 - 10, Żyrardów, ul. Chmielna nr 42 - 62

15.10 od godz. 10:00 do 15:00

Grabów, Odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej Grabów SKR, Nowa Wola, Odbiorcy zasilani ze stacji Nowa Wola2, Odbiorcy zasilani ze stacji Nowa Wola 3, Odbiorcy zasilani ze stacji Nowa Wola 4, Odbiorcy zasilani ze stacji Nowa Wola 5, Odbiorcy zasilani ze stacji Nowa Wola 1

19.10 od godz. 9:00 do 11:00 Augustów

20.10 od godz. 8:00 do 9:00 Augustów, ul. Królewska, ul. Kolejowa, ul. Modrzewiowa, ul. Wspólna 1-25, ul. Leśna, ul. Szkolna

20.10 od godz. 8:00 do 14:30 powiat płocki Stare Budy, nr 57 - 60

19.10 od godz. 10:00 do 14:00 Grabina, Odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej Grabów SKR, Nowa Wola, nr domu 4 i 34 - 41, nr 25, Odbiorcy zasilani ze stacji Nowa wola 4, Odbiorcy zasilani ze stacji Nowa wola 5, Odbiorcy zasilani ze stacji Nowa wola 1

19.10 od godz. 9:00 do 11:00

Aleksandrowo

20.10 od godz. 8:00 do 10:30 Aleksandrowo

22.10 od godz. 17:00 do 20:00 Grabina, od nr 40 (ul Czumy) do Józefina oraz nr 3A-J, ul. Czarnuszki, Józefin, ul. Józefa Czumy, ul. Zgody od nr 15 do nr 37 A, ul. Pańska, ul. Szlachecka, Sulejówek, ul. Grabińska nr 62,80,prowizorka obok nr 80

23.10 od godz. 9:00 do 13:00 Słupno, ul. Okrężna, ul. Przeskok, al. Aleja Jana Pawła II 21, ul. Storczykowa, ul. Liliowa, ul. Bł. Bronisława Markiewicza, ul. Bolesława Leśmiana 5, ul. Gościniec 35, 31, 33, ul. Agawy 3, 5, 29, ul. Kubusia Puchatka 5, ul. Jaśminowa 4, 3, 5, 10, 11, 13, ul. Chabrowa 16, 23, 25, 30, 31, 35, 28, ul. Polnej Róży 29, 27, 28, 26, 25, 23, 22, 21, 20, 19A, 19B, 18, 17, 16, 14A, 14B, 12, 7, 9, 10, 6, 3, ul. Porannej Rosy, ul. Czesława Miłosza 6, 3, 7, 4, ul. Jana Brzechwy 6, 6A, 1, 2, ul. Fryderyka Chopina 16, 17, 14, 13, 11, 12, 10, 7, 5, 3, ul. Cypriana Kamila Norwida 47, 52, 56, 60, 16, 62, 64, 49, 66, 68, 51, 53, 74, 76, 80, 21, 84, 22, 25A, 59, 61, 90, 26, 65, 67, 94, 96, 69, 71

15.10 od godz. 9:00 do 13:00

powiat radomski Boża Wola, Cegłów

22.10 od godz. 8:00 do 15:00 Wrzeszczów, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji Wrzeszczów 6;

15.10 od godz. 8:00 do 11:00 Słupica, od nr 70 do 151B; 159; Szkoła;

15.10 od godz. 9:00 do 14:00 Glinice, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji Glinice 1;

15.10 od godz. 11:30 do 14:30 Jedlińsk, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji: Malików; Jedlińsk Konopnickiej;

18.10 od godz. 8:00 do 14:30 Jedlińsk, ul. Leśna od nr 1 do 23; dz. 843/2; dz. 848;

19.10 od godz. 8:00 do 11:00 Sobolew, ul. Sądowa od numeru 2 do numeru 32, ul. Maciejowicka od numeru 1 do numeru 15

15.10 od godz. 8:30 do 12:30 Sobolew, ul. Kolejowa od numeru 1 do numeru 17, ul. Kościuszki od numeru 1 do numeru 22, ul. Rynek numer 6, ul. Sądowa numer 1 oraz 3

15.10 od godz. 8:30 do 12:30

Jabłonna, ul. Leona Wyczółkowskiego

18.10 od godz. 9:30 do 13:00 powiat lipski Przedmieście Dalsze, Przedmiescie Dalsze od nr 6 do nr 81

15.10 od godz. 8:00 do 15:00 Solec nad Wisłą, oczyszczalnia

21.10 od godz. 8:00 do 15:00 Gruszczyn, Odbiorcy zasilani ze stacj Transformatorowej: Gruszczynek, Gruszczyn, Chmielew, Cmielew Dolny od nr 32a do nr 69 oraz Gruszczyn od nr 48 do 51, Odbiorcy zasilani ze stacj Transformatorowej:Chmielew Górny, Żelazna Nowa, Odbiorcy zasilani ze stacj Transformatorowej:Żelazna Nowa

22.10 od godz. 8:00 do 9:00 Gruszczyn, Odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej:Gruszczyn , Gruszczynek, Chmielew, Chmielew Dolny od nr 32a do nr 69 oraz Gruszczyn od nr 48 do 51, Odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej:Chmielew Górny, Odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej:Żelazna Nowa

22.10 od godz. 15:00 do 16:30

Kępa Piotrowińska, od 1 do 71

25.10 od godz. 8:00 do 15:00 Ławki, od nr 1A do 14

15.10 od godz. 8:00 do 10:00 Dąbrowa, k. Komorowo od nr 14B do nr 27A., k.las, Balcery nr 1,2.

20.10 od godz. 9:00 do 13:00 Łaziska, od 38 do 49, i 54

15.10 od godz. 9:00 do 13:00 powiat zwoleński Paciorkowa Wola Nowa, od 1 do 100

15.10 od godz. 8:00 do 15:00 Zwoleń, ul. Wiślana WIŚLANA od nr 85 -do nr 117, Zielonka Nowa, ZIELONKA NOWA 143 , 243 , 246 , 255

15.10 od godz. 10:00 do 12:00 powiat grójecki Warka, ul. Fabryczna, ul. Gośniewska, ul. Kolejowa

15.10 od godz. 10:00 do 11:00 Kussy, Wilczy Targ, Zaborów, Gniejewice, Boglewice, Gośniewice, Warpęsy

18.10 od godz. 8:00 do 20:00

powiat białobrzeski Sucha, ul. Szlachecka

19.10 od godz. 8:00 do 14:30 Sucha, ul. Ogrodowa, ul. Polna, ul. Widok, ul. Nowa

20.10 od godz. 8:00 do 14:30 Sucha, ul. Piaskowa, ul. Sosnowa, ul. Leśna, ul. Bociania, ul. Szlachecka, ul. Świerkowa, ul. Kasztanowa, ul. Łąkowa, ul. Krótka, ul. Prosta

21.10 od godz. 8:00 do 14:30 Krzywda, ul. Żelechowska Ośrodek Zdrowia, Urząd Gminy, Stacja Kontroli Pojazdów, sklep spożywczy,, ul. Żelechowska od nr 1A do 9, od nr 4 do 20 oraz nr 13 i 62, ul. Łukowska od nr 66 do 69 i CPN gazowy

16.10 od godz. 9:00 do 15:00 Białobrzegi, nr 15-87.

15.10 od godz. 8:00 do 12:00

Białobrzegi, nr 14-80B.

15.10 od godz. 10:00 do 14:00 powiat ostrołęcki Radgoszcz

15.10 od godz. 8:00 do 11:00

Żyźniewo

15.10 od godz. 8:00 do 11:00 Myszyniec, ul. Władysława Reymonta od 1 do 43, ul. Stacha Konwy 37,39,43

15.10 od godz. 8:00 do 12:00 Łęg Przedmiejski, 157, 157A, 158

15.10 od godz. 8:30 do 12:30 Budne

15.10 od godz. 17:00 do 20:00 Łątczyn

15.10 od godz. 17:00 do 20:00 Radgoszcz

18.10 od godz. 8:00 do 10:30 Białobrzeg Dalszy, ul. Zarzecze od 6 do 23,, 47, 47C, 48

18.10 od godz. 8:00 do 12:00 Białobrzeg Dalszy, ul. Zarzecze od 30 do 38

18.10 od godz. 12:00 do 14:30 Kadzidło, ul. Tęczowa od 1 do 9

19.10 od godz. 8:30 do 12:30 Kleczkowo, ul. Bielawska 9, 11, 13, 15, 20

19.10 od godz. 9:00 do 13:00

Kamionowo

20.10 od godz. 8:00 do 10:30 Myszyniec, ul. Kolejowa od 26 do 67, ul. Targowa 3,4,6, ul. Miodowa 6,8,27

20.10 od godz. 8:30 do 12:30 Chrzczony

20.10 od godz. 8:30 do 12:30 Zabiele-Piliki, od 1 do 3C

20.10 od godz. 8:30 do 12:30 Żyźniewo

20.10 od godz. 17:00 do 20:00 Przytuły Stare, ul. Sosnowa, ul. Kupniki

21.10 od godz. 8:00 do 12:00 Rutkowo, od 25 do 31, 65,67,68,152,153

21.10 od godz. 9:00 do 13:00 Kaczka

21.10 od godz. 10:00 do 13:00 Brzozowa, 43

22.10 od godz. 8:30 do 12:30 Kamionowo

22.10 od godz. 17:00 do 20:00

powiat makowski Bobino Wielkie, od 1 do 30

15.10 od godz. 9:00 do 13:00 Różan, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 37B,56,58

19.10 od godz. 8:30 do 12:30

Rupin

20.10 od godz. 9:00 do 13:00 Przeradowo

21.10 od godz. 9:00 do 13:00 Łazy

18.10 od godz. 8:00 do 12:00 Łazy

18.10 od godz. 12:00 do 15:00 Grądy, ul. Topolowa, ul. Prosta, ul. Chopina od 3 do 38, ul. Mała

18.10 od godz. 9:00 do 13:00 powiat sierpecki Zamość

15.10 od godz. 11:00 do 13:00 Zamość

18.10 od godz. 10:00 do 13:00 Ostrołęka Ostrołęka, ul. Bolesława Prusa od 1 do 32, 33, 35, 37, 39, ul. Starowiejska 15

19.10 od godz. 8:00 do 12:00 powiat przasnyski Karwacz, od 80 do 92,

19.10 od godz. 9:00 do 13:00 Polny Młyn, 12

19.10 od godz. 9:00 do 13:00 Zawadki, od 1 do 4

19.10 od godz. 9:00 do 13:00

powiat warszawski zachodni Zawady

20.10 od godz. 8:00 do 10:30 Zawady

21.10 od godz. 8:00 do 10:30 Radzików, IHAR blok nr 1,2,51, Domki 46,45,44,43,36,35,34,33, Sklep

15.10 od godz. 9:00 do 13:00 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 225,227,229,231, 235, 237,241, 243,245,326,328,330,332,340, 346, 352, 354, ul. 1-go Maja, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Jana Zamoyskiego, ul. Cicha, ul. Mazowiecka, ul. Parkowa, ul. Pallotyńska 5,8,12,16

18.10 od godz. 9:00 do 13:00 Truskaw, ul. Północna 116,116A,118A,114C

21.10 od godz. 9:00 do 13:00 Błonie, ul. Asnyka, ul. Ogrodowa, ul. 3 Maja, ul. Szkolna, ul. Wiejska

22.10 od godz. 9:00 do 13:00

Klaudyn, ul. gen. Władysława Sikorskiego 123F,128

22.10 od godz. 10:00 do 14:00 Łomianki, ul. Partyzantów 19, 21, 23, 24, 25, 27A, 27B, 28, 29, 29A-D, 30, 32, ul. Łyżwiarska 1A, 5, ul. Żywiczna 27, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 40, ul. Akacjowa 13, 15, 19, 21A, ul. Młocińska 1, 2A, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 7A, 9, 10, ul. Graniczna 24A, 28, 28A, ul. Słoneczna 6, 8, 9, ul. Sportowa 1, 2, 3

18.10 od godz. 9:00 do 13:00

Łomianki, ul. Jeziorna 1D, 1H, 1K, 1L, 2, 2A-C, 4, 4A-G, 8, 8A-R, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, ul. Spokojna 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, Wyjątkowa 12, 14, 16, 18, 20, ul. adm. Krzysztofa Arciszewskiego 1, Pobożnego 1, 3

19.10 od godz. 8:00 do 12:00 Łomianki, ul. Leśnych Dębów

20.10 od godz. 9:00 do 13:00 powiat wyszkowski Grabnik, 39

20.10 od godz. 8:30 do 12:30 Wielątki-Folwark

15.10 od godz. 9:00 do 13:00 Udrzyn, Letnisko.

18.10 od godz. 9:00 do 13:00 Wola Polewna, k. Wincentowo nr 1,27,28., k. Szosa od nr 2 do nr 12, nr 14.

18.10 od godz. 9:00 do 13:00 Udrzyn

20.10 od godz. 9:00 do 13:00

Trzcianka, od numeru 10 do numeru 36

18.10 od godz. 8:30 do 12:30 powiat piaseczyński Tatary, od 38 do 51

20.10 od godz. 9:00 do 13:00 powiat gostyniński Brzozówka, od 46 do 59

22.10 od godz. 8:30 do 12:30

Marianów, ul. Marianowska od nr 30 do nr 32, nr 1., ul. Różana od nr 2 do nr 22., ul. Marianowska nr 1, 22, 22A, 22B, 22C, 22H, 22G., ul. Marianowska nr 21, 22B, 22D, od nr 23 do nr 26., ul. Dębowa nr 2.

20.10 od godz. 9:00 do 13:00 powiat płoński Szczawin

22.10 od godz. 9:00 do 13:00 powiat wołomiński Wujówka

15.10 od godz. 8:00 do 12:00 Wólka Kozłowska

15.10 od godz. 12:00 do 16:00

Kury, Balcery kier. las od nr 5 do nr 22.

19.10 od godz. 12:00 do 16:00 Kąty-Miąski, Flakowizna od 2 do 8 i 9,, Głęboczyca, 62, 63,

15.10 od godz. 9:00 do 13:00 Kąty Czernickie, od 1 do 5

20.10 od godz. 9:00 do 13:00 Ząbki, ul. Piotra Olszewskiego 30B, 30A, 30, 11A, 11, 7, ul. Sokola 18, 16A, 16, 15, 14, 13, 1, ul. Słowicza 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4

18.10 od godz. 9:30 do 13:30 Wołomin, ul. Aleja Niepodległości od numeru 21 do numeru 25, ul. Kolonia Gródek, ul. Dworska, ul. Szosa Jadowska od numeru 1 do numeru 21, Rolna, ul. Ciasna od numeru 1 do numeru 18, os. Słoneczna bloki numer 5, 6, 7, 16, Stare Lipiny, al. Aleja Niepodległości od numeru 219 do ulicy 1-go Maja w Wołominie, ul. Poranek, ul. Świętojańska, ul. Kwitnąca od Świętojańskiej do Radosnej, ul. Radosna, ul. Smugi, Rodzinna, Nowe Lipiny, ul. Wspólna, ul. Błękitna, ul. Szczęsna, ul. Krzyżowa, ul. Rolna od Wspólnej do numeru 85

19.10 od godz. 7:00 do 9:00

Nowe Lipiny, ul. Błękitna, ul. Wspólna, ul. Szczęsna, ul. Krzyżowa, ul. Rolna od Wspólnej do numeru 85, Wołomin, ul. Aleja Niepodległości od numeru 21 do numeru 25, ul. Kolonia Gródek, ul. Dworska, ul. Szosa Jadowska od numeru 1 do numeru 21, Rolna, ul. Ciasna od numeru 1 do numeru 18, os. Słoneczna bloki numer 5, 6, 7, 16, Stare Lipiny, al. Aleja Niepodległości od numeru 219 do ulicy 1-go Maja w Wołominie, ul. Poranek, ul. Świętojańska, ul. Kwitnąca od Świętojańskiej do Radosnej, ul. Radosna, ul. Smugi, Rodzinna

19.10 od godz. 16:00 do 18:00 Nowe Lipiny, ul. Szosa Jadowska od numeru 10 do rzeki Czarna, ul. Batalionów Chłopskich od ulicy Poprzecznej do rzeki Czarna, ul. Szeroka, ul. Górna, ul. Poprzeczna, ul. Wąska, ul. Kasztanowa, ul. Wspólna 3, Duczki, ul. Majdańska od numeru 2 do Mostówki, ul. Azaliowa 5, Mostówka, 77, 75

20.10 od godz. 7:00 do 9:00

Nowe Lipiny, ul. Szosa Jadowska od numeru 10 do rzeki Czarna, ul. Batalionów Chłopskich od ulicy Poprzecznej do rzeki Czarna, ul. Szeroka, ul. Górna, ul. Poprzeczna, ul. Wąska, ul. Kasztanowa, ul. Wspólna 3, Duczki, ul. Majdańska od numeru 2 do Mostówki, ul. Azaliowa 5, Mostówka, 77, 75

20.10 od godz. 16:00 do 18:00 Marki, ul. Okólna numer 45, pompownia ścieków

22.10 od godz. 8:00 do 12:00 powiat sokołowski Bujały-Mikosze, nr 3,5,7,9, 12, 16,18 remiza OSP, szkoła.

15.10 od godz. 8:30 do 12:30 Sokołów Podlaski, ul. Pogodna nr 9, 11, 13, 10.

15.10 od godz. 9:00 do 13:00

Kosów Lacki, ul. Radosna

18.10 od godz. 8:00 do 12:00 Dzierzby Włościańskie

18.10 od godz. 8:30 do 12:30 Łazów, nr 115-153.

19.10 od godz. 9:30 do 13:30

Kosów Lacki, ul. Armii Krajowej

20.10 od godz. 9:00 do 13:00 powiat ostrowski Budziszki

15.10 od godz. 9:00 do 13:00 Jasienica, ul. Laskowa

15.10 od godz. 10:00 do 14:00 Kańkowo

19.10 od godz. 9:00 do 13:00 Jarząbka

21.10 od godz. 9:00 do 13:00 Modlinek

22.10 od godz. 9:00 do 13:00 powiat węgrowski Sadowne

19.10 od godz. 8:00 do 12:00 Węgrów, ul. Nowiny nr 2, 2a,2b,2c,3,3a,4,9,9a., Warchoły, nr 16.

19.10 od godz. 8:30 do 12:30 Sekłak

20.10 od godz. 8:00 do 12:00 Kozołupy, nr 1-7.

20.10 od godz. 8:00 do 12:00 Kozołupy, nr 9-14.

20.10 od godz. 10:00 do 14:00 Samotrzask

21.10 od godz. 8:00 do 12:00 Kupce, Kolonia., Maksymilianów, Kąty

22.10 od godz. 7:30 do 9:00

Morzyczyn-Włóki, nr 116C-117.

22.10 od godz. 9:00 do 13:00 Kupce, Kolonia., Maksymilianów, Kąty

22.10 od godz. 16:00 do 17:30 Międzyleś, od 1 do 24, 26, 29A, 109, 110, działka 953,, Międzypole, 1,a,b,c, 6, 7, 9, 32, działki 287, 231

19.10 od godz. 9:00 do 13:00 powiat pułtuski Gładczyn Rządowy, od nr 9 do nr 24, przedszkole.

19.10 od godz. 9:00 do 13:00 Warszawa Wawer, ul. Podkowy nr 157, Wiązowska od nr 37 do 43,43 A

15.10 od godz. 9:00 do 13:00 powiat otwocki Dyzin, nr 17,17A,17B,19,19A,21,21A,23,23A,24,24A,25,28,30,34, Jatne, nr 80

18.10 od godz. 9:00 do 13:00

Kosumce, od numeru 1 do numeru 35

19.10 od godz. 8:30 do 12:30 Sobiekursk, od nr 37 B do trasy 801, Ostrówiec, nr 105

19.10 od godz. 9:00 do 13:00

Karczew, ul. Leopolda Staffa, ul. ks. bp. Władysława Miziołka od Popiełuszki do Krasickiego, ul. Mikołaja Reja, ul. Czesława Miłosza od reja do Herberta, ul. ks. bp. Ignacego Krasickiego od nr 2 do Reja, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego nr 14 14A,16,18, ul. ks. bp. Ignacego Krasickiego nr 2A

20.10 od godz. 9:00 do 13:00 Lipowo, ul. Armii Krajowej od nr 38 do nr 87, ul. Wypoczynkowa od Armii Krajowej do nr 52

21.10 od godz. 9:00 do 13:00 Sobienki, Sobienie Szlacheckie

22.10 od godz. 8:30 do 11:30 Otwock, ul. Rzemieślnicza, ul. Świderska od Kołłątaja do Szkolnej, ul. Świderska nr 24, ul. Hugona Kołłątaja nr 2, ul. Górna od Rzemieślniczej do Różanej +nr 16,18, ul. Górna nr 11

24.10 od godz. 9:00 do 13:00

powiat garwoliński Więcków, Piotrówek, Kozice, od numeru 1 do numeru 39, Majdan, od numeru 1 do numeru 23, Żabianka, od numeru 1 do numeru 9 i od numeru 33 do numeru 39, Niwa Babicka, od numeru 86 do numeru 89

18.10 od godz. 9:00 do 13:00 Więcków, Piotrówek, Kozice, od numeru 1 do numeru 39, Majdan, od numeru 1 do numeru 23

19.10 od godz. 9:00 do 13:00 Stary Pilczyn, od numeru 5 do numeru 46 oraz numer 53B

19.10 od godz. 9:00 do 13:00 Więcków, Piotrówek, Kozice, od numeru 1 do numeru 39, Majdan, od numeru 1 do numeru 23

20.10 od godz. 9:00 do 13:00

Maciejowice, ul. Polna od numeru 8 do numeru 16, ul. Lubelska od numeru 40 do numeru 75

21.10 od godz. 9:00 do 13:00

Więcków, Piotrówek, Kozice, od numeru 1 do numeru 39, Majdan, od numeru 1 do numeru 23

21.10 od godz. 9:00 do 13:00 powiat miński Głęboczyca, od 50 do 61, 69, 69a, działki 197, 325, 377,

19.10 od godz. 9:00 do 13:00 Stara Niedziałka, ul. Leśna, ul. Ogrodowa, Jakubów, ul. Mińska od 45 do 63 nieparzyste, od 70 do 96 parzyste, 102 Stacja Diagnostyczna, ul. Nowa 1 i od 2 do 28 parzyste, ul. Spacerowa 21, 22, Anielinek

21.10 od godz. 8:00 do 10:30 Barcząca, ul. Jasna 43, 43A, Zakole-Wiktorowo, działki 50, 49, 30, ul. Sportowa od 3 do 53,, ul. Pogodna, ul. Klonowa, ul. Spacerowa, ul. Wspólna, ul. Słoneczna

21.10 od godz. 9:00 do 13:00 Mlęcin, od 3 do 40, od 80 do 88, Hydrofornia, Centertel,

21.10 od godz. 9:00 do 13:00

Dobre, ul. Przemysłowa 3 Firmont, 3a, 5 BAGS,, ul. Konstantego Laszczki 18

21.10 od godz. 10:30 do 14:00 Mrozy, ul. Pokoju 81, 89,, ul. Niedźwiadka 5, 6, 11, 23

22.10 od godz. 8:00 do 12:00 Królewiec, ul. Graniczna od 60 do 80 parzyste,, ul. Wspólna od 4 do 22 parzyste, od 1 do 13 nieparzyste,, ul. Stokrotki

22.10 od godz. 9:00 do 13:00 Mrozy, ul. Pokoju 61, 69, 69b, 71, 77, 79, 92, 92a, 97, 102, 105, 117,

22.10 od godz. 12:00 do 14:00

powiat sochaczewski Śladów, 15, 16, 17, 18, 19, 19A Sklep, 20, 23, 25, 26A, 28, 28 A i B

15.10 od godz. 9:00 do 13:00 powiat grodziski Chrzanów Duży

15.10 od godz. 9:00 do 13:00

Kozery, 11,10,10A,6, ul. Ustronna 26B,17,24A,24B,20, ul. gen. G. Orlicz-Dreszera 7, Zakład Betoniarski

18.10 od godz. 9:00 do 13:00 Szczęsne, ul. Łagodna 12,12A,12B, ul. Zięby 1,3,5, 5,5D,5E,16

19.10 od godz. 9:00 do 13:00 powiat pruszkowski Granica, ul. Barbary, ul. Rekreacyjna, ul. Szczęśliwa

18.10 od godz. 9:00 do 12:00 Granica, ul. Barbary

19.10 od godz. 9:00 do 13:00 Piastów, ul. Wincentego Witosa 31,31a,31B

20.10 od godz. 9:00 do 13:00 Pruszków, ul. Czerwonych Maków

20.10 od godz. 9:00 do 13:00 Brwinów, ul. Kielecka, ul. Puławska, ul. Rawska 3,4,6,8,, ul. Radomska, ul. Okopowa od nr 6 do nr 18,, ul. Myśliwska od nr 17 do nr 26, ul. Piotrkowska 2,3, ul. Żwirowa od nr 13 do nr 29

21.10 od godz. 9:00 do 13:00

powiat siedlecki Borki, ul. Ustronna, ul. Rydzowa, ul. Kasztelańska, ul. Miedziana, ul. Rekreacyjna, ul. Czeremchowa, ul. Słowiańska od Rekreacyjnej do Morenowej, ul. Rudzika, ul. Żabia, ul. Na Skarpie, ul. Ryńska, ul. Kominkowa, Arciechów, ul. Pod Dębami, ul. Migdałowa, ul. Serocka, ul. Krokusowa, ul. Żeglarska, Słoneczna, Sasanki, Brzozowa, Sosnowa, Modrzewiowa,, Spacerowa, Akacjowa, Bociania, Szamana, Nasza, działki MSW, ul. Zegrzyńska, ul. Przystań, ul. Motylkowa, ul. Mirabelki, ul. Jaworowa, ul. Orzechowa, ul. Wypoczynkowa, ul. Myszyniec, Stare Załubice, ul. Euzebii, ul. Aleja Wojciechowskiego

18.10 od godz. 9:00 do 13:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

