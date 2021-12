Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 14.12 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (14.12 12:13) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat gostyniński

Słomków, ul. Gościniec nr 1 - 40

14.12 od godz. 8:00 do 16:00

Nowa Wieś, ul. Główna od numeru 88 i 89 do numeru 80 i 77, ul. Jaśminowa od numeru 5 do 15,, ul. Prosta od numeru 1, 1a do numeru 7, ul. Sportowa od numeru 1 i 6 do ulicy Głównej, ul. Łąkowa 7A, ul. Orla od numeru 5 do 11 oraz numer 2 i 2 a,, ul. Wiosenna 5, 6 ,7, 8 i 8A,, ul. Zielona 5 ,7 i 2

14.12 od godz. 12:00 do 15:00

powiat kozienicki

Oleksów, nr domów od 64 do 86, Regów Stary, nr domów od 13 do 33 , szkoła, nr domów od 19 do 95, nr domów od 35 do 68, Kolonia Regów od nr 87 do 90, Oleksów 93, Kolonia Regów od nr 70 do84,Borek 153 – 155A

14.12 od godz. 7:30 do 15:00