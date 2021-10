Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 14.10 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (14.10 8:09) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat piaseczyński

Kamionka, ul. Spacerowa, Badów Górny, Adamówek, ul. Spacerowa, ul. J. Sokołowskiej

14.10 od godz. 8:00 do 15:00

powiat mławski

Długokąty, Puszcza Mariańska, ul. Akacjowa nr 105 - 110

14.10 od godz. 8:00 do 16:00

powiat grójecki

Warka, ul. Letnia

14.10 od godz. 8:00 do 13:00

powiat ostrołęcki

Myszyniec-Koryta, Myszyniec, ul. Leśna od 1 do 6, ul. Most Kopański 39,39a,41,43,45

14.10 od godz. 8:00 do 12:00

powiat legionowski

Guty, Kol. nr 1-11., Albinów, 31-40.

14.10 od godz. 8:00 do 12:00

powiat wołomiński

Łosie, ul. Aleja Sosnowa od ulicy Sójki do ulicy Nad Łąkami, ul. Sójki, ul. Nad Łąkami, ul. Sikoreczki, ul. Dzika, ul. Kuny, Januszka, ul. Basi, ul. Aleja Róż, ul. Koneserów

14.10 od godz. 8:00 do 12:00