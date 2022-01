Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 13.01 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (13.01 10:09) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat garwoliński

Żelechów, ul. Nad Lasem, ul. Limby, ul. Wspólna

13.01 od godz. 8:00 do 15:00

Wola Korycka Górna, od numeru 23 do numeru 63

13.01 od godz. 8:30 do 12:30

powiat grodziski

Budy-Grzybek, ul. Potockiego

13.01 od godz. 9:00 do 14:00

powiat zwoleński

Jasieniec-Kolonia, nr 102 - 123

13.01 od godz. 8:00 do 14:00

powiat grójecki

Goszczyn, ul. Piekarska

13.01 od godz. 8:00 do 14:00

powiat radomski

Cudnów, od nr. 33 do 57 ,, Czarna Kolonia, od nr. 1 do 6 i dz. nr. 721/4, Czarna Wieś, nr. 37B

13.01 od godz. 8:00 do 14:30

Radom

Radom, ul. Mleczna nr. 19 idziałka nr,19/3

13.01 od godz. 10:00 do 14:00