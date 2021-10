Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 12.10 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat białobrzeski

Osuchów, ul. Leśna, ul. Platerów, ul. Mszczonowska, ul. Piekarska, Strzyże, Budy-Strzyże

12.10 od godz. 8:00 do 14:00

Krzywda, ul. Żelechowska Ośrodek Zdrowia, Urząd Gminy, Stacja Kontroli Pojazdów, sklep spożywczy,, ul. Żelechowska od nr 1A do 9, od nr 4 do 20 oraz nr 13 i 62, ul. Łukowska od nr 66 do 69 i CPN gazowy

16.10 od godz. 9:00 do 15:00

Dąbrówka, ul. Kościelna droga wewnętrzna w kierunku dz. nr 385/8, 385/9.

13.10 od godz. 10:00 do 14:00

Białobrzegi, nr 15-87.

15.10 od godz. 8:00 do 12:00

Białobrzegi, nr 14-80B.

15.10 od godz. 10:00 do 14:00

powiat żyrardowski

Wiskitki, ul. Słoneczna, ul. Guzowska nr 10 - 26

13.10 od godz. 8:00 do 16:00