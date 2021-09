Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 11.09 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat sochaczewski

Franciszków, ul. Jarzębinowa, ul. Klonowa

13.09 od godz. 8:00 do 16:00

Wesoła, ul. Długa od Przejazdowej do Pięknej;, ul. Zagajnikowa, ul. Wierzbowa, ul. Bukowa, ul. Borowa, ul. Gajowa

13.09 od godz. 9:00 do 13:00

Wesoła, ul. Nizinna od Traktu Brzeskiego do nr 15, ul. Mazowiecka od Nizinnej do Szklarniowej;+73c,d, 65g, ul. Wiślana od Mazowieckiej do Traktu Brzeskiego, inne Trakt Brzeski 79

15.09 od godz. 9:00 do 13:00

powiat żyrardowski

Żyrardów, ul. Karola Dittricha nr 17 - 28, ul. 1 Maja nr 63, ul. Drukarska nr 1 - 4, ul. Przemysłowa nr 8

14.09 od godz. 8:00 do 16:00

Zbiroża

14.09 od godz. 8:00 do 11:00

Mszczonów, ul. Rolnicza

16.09 od godz. 8:00 do 12:00