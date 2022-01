Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 10.01 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w mazowieckim 10.01? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Gdzie obecnie (10.01 8:12) nie ma prądu w mazowieckim? powiat żyrardowski Radziejowice-Parcel, ul. Azaliowa, ul. Brzozowa, ul. Grabowa, ul. Klonowa

10.01 od godz. 8:00 do 16:00 powiat radomski Pionki, ul. Podgaje Nr domów: 29,30,32,34,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,52,54,56,58,60,62

10.01 od godz. 7:30 do 14:30 powiat płocki Konary

10.01 od godz. 8:00 do 14:00 powiat pułtuski Bartodzieje, od nr. 20 do 37

10.01 od godz. 8:00 do 14:30 powiat węgrowski Matały

10.01 od godz. 8:00 do 12:00 powiat warszawski zachodni Duchnice, ul. Boczna od nr 5 i 6 do nr 17 i 8

10.01 od godz. 8:00 do 11:00 powiat wołomiński Stare Lipiny, al. Aleja Niepodległości numer 68, i od numeru 191 do numeru 229, Wołomin, ul. Lipiny Kąty numer 37, 35, 35A, 35D, 46, 46B, 46C, i od numeru 48 do numeru 60

10.01 od godz. 8:00 do 12:00

powiat nowodworski Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Spokojna, ul. Nowodworska od numeru 1 do 5, 14A, Góra, Krubin, Janówek Pierwszy

10.01 od godz. 8:00 do 12:00 Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim powiat garwoliński Żelechów, ul. Biesiadna, ul. Janówek, ul. Letnia

11.01 od godz. 8:00 do 15:00 Żelechów, ul. Chełmońskiego, ul. Wypoczynkowa

12.01 od godz. 8:00 do 16:00 Żelechów, ul. Nad Lasem, ul. Limby, ul. Wspólna

13.01 od godz. 8:00 do 15:00 Żelechów, ul. Widokowa, ul. Lucerny

14.01 od godz. 8:00 do 14:00 Żelechów, ul. Aniówka, ul. Karolkowa, ul. Prosta, ul. Ptasi Raj, ul. Wiktora

17.01 od godz. 8:00 do 15:00

Osiedle Wilga, ul. Motyli, ul. Janosika, ul. Jaskrów, ul. Gajowa, ulica Słońca, ulica Przyjaciół

10.01 od godz. 8:30 do 12:30

Życzyn, od numeru 51 do numeru 104

12.01 od godz. 8:30 do 8:30 Wola Korycka Górna, od numeru 23 do numeru 63

13.01 od godz. 8:30 do 12:30 Korytnica, od numeru 1 do numeru 42 oraz od numeru 83 do numeru 86

14.01 od godz. 8:30 do 12:30 Gończyce, od numeru 106 do 123

17.01 od godz. 8:30 do 12:30 Garwolin, ul. Mazowiecka 2

18.01 od godz. 8:30 do 10:30 Nowy Żabieniec, od numeru 60 do 131

18.01 od godz. 11:00 do 15:00 Łucznica, od numeru 42 do 58

20.01 od godz. 8:30 do 12:30 Żelechów, ul. Traugutta od numeru 31 do 33 oraz od 52 do 58, ul. Letnisko od numeru 3 do 9, Janówek, 26 leśniczówka

21.01 od godz. 8:30 do 12:30

powiat warszawski zachodni Zawady, nr 45 - 50

12.01 od godz. 8:00 do 13:00 Zawady, Zadębie

24.01 od godz. 8:00 do 14:00 Ożarów Mazowiecki, ul. Tadeusza Kościuszki od nr 27 do nr 39 i od nr 30 do nr 42, ul. Rolna 21,23

10.01 od godz. 8:30 do 14:00 Koprki, ul. Jaśminowa od nr 3 do 40, ul. Nizinna 62

10.01 od godz. 16:00 do 17:00 Cholewy, 20

11.01 od godz. 9:00 do 13:00 Płochocin, ul. Stołeczna od nr . 16,18,226,27,29, 39,41,43,51,53,56,57,59,61,67 do 83 ,102,103,114,117 od nr 123 do 133B,, ul. Poznańska nr 51, i od nr 327 do 560, Hotel, ul. Gołaszewska 2,3,3A,15,17,, Michałówek, ul. Macieja Rataja od nr 1 do 2a, ul. Poznańska nr 51, i od nr 327 do 560, Hotel, Gołaszew, ul. Wspólna 10,10A,47,49,48,, ul. Gołaszewska 2,3,3A,15,17,, Koprki, ul. Jaśminowa 27 Bakoma, ul. Nizinna Sklep ABC, Sklep DUDI,

17.01 od godz. 8:30 do 14:30

Kaputy, ul. Wygodna 33, 33A, 33B

18.01 od godz. 9:00 do 16:00 Kwiatkówek, Ogródki Działkowe

19.01 od godz. 10:00 do 14:00 Powązki

21.01 od godz. 8:00 do 15:00 Błonie, ul. Pogodna od numeru 8 do 29

21.01 od godz. 10:00 do 14:00 Łąki, od numeru 1 do numeru 18A, oraz numery: 32, 32A, 32B, 32F, 33, 231A, ul. Zalesie, ul. Konika Polnego, ul. Owocowa, ul. Dworkowa, ul. Sasankowa, ul. Poligonowa, ul. Weteranów 146, 168, 176, 178, 207, 209, 213, 213A, 223, 225B, 237, 247, 269, 271, 279, 281, 283, 313, 323, 325, 327, Beniaminów, od numeru 1 do numeru 50, ul. Fortowa ulica Fortowa bez numeru 30 oraz kompleksu działek przy numerze 39, ul. Żwirowa, ul. Letniskowa 67J

13.01 od godz. 8:30 do 12:30

Łomianki, ul. Kolejowa 129, 135, 137, 154, 156, 158, ul. Prosta 1, 2, 2A, 4, 5, 6, 6A, 8, 8A, 12, 14, 18, 39, ul. Krzywa 10, 10A, 12, 14, 14A, 14B, 14C, 14D, 16, 18, 18A, 18B, 20, 20A, 20B, 22A, 22B, 22C, 22D, 23, 23A, 24, 24A, 24D, 26A, 26B, 27, 28, 30, 31, 33, 33A, 33B, 35, 35A, 37, 39, 41, 43, ul. Podleśna 10, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 12, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 14, 14A, 14B, 14C, 14D, 14E, 14F, 16, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 16F, 18, 18A, 18B, 20, 20A, 20B, 31, 32, 33, 34, 34A, 36, 36A, 37, 38, 39, 40, Kiełpin, ul. Kolejowa 161, 163, 16A, 163B, 163C, 163D, 145, ul. Cisowa 3, 7, 9, 12, 14, 18, ul. Torfowa 17, 17A, 17B, Dąbrowa, ul. dr Jerzego Lutza 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, Dziekanów Leśny, ul. Marii Konopnickiej 65 blok VII, 65 blok VIIIA, 65 blok VIIIB, 65 blok IX, 65 blok XIII

14.01 od godz. 8:00 do 12:00

powiat grodziski Chylice-Kolonia, ul. Konopnickiej, ul. Miodowa

12.01 od godz. 8:00 do 14:00 Budy-Grzybek, ul. Potockiego

13.01 od godz. 9:00 do 14:00 Wólka Grodziska, ul. Wspólna, Kozery, ul. Główna

11.01 od godz. 8:00 do 9:00 Wólka Grodziska, ul. Wspólna, Kozery, ul. Główna

11.01 od godz. 18:00 do 20:00 Kozerki, ul. Wenus, ul. gen. G. Orlicz-Dreszera, ul. Merkurego, ul. Saturna, ul. Jowisza

13.01 od godz. 7:00 do 10:00 Kozerki, ul. Wenus, ul. gen. G. Orlicz-Dreszera, ul. Merkurego, ul. Saturna, ul. Jowisza

13.01 od godz. 18:00 do 20:00 Izdebno Nowe, Kraśnicza Wola, 39,39A, 40,40A,40B, 42C, 42,43,43A, Zabłotnia, od nr 1 do nr 32

17.01 od godz. 8:00 do 15:00 Milanówek, ul. Podleśna od nr 9 do nr 51 oraz od nr 30 do nr 72, ul. 3 Maja, ul. Leśny Ślad od ul. Podleśnej do nr 12 i 25

18.01 od godz. 8:30 do 14:30

Milanówek, ul. Charci Skok, ul. Inżynierska, ul. Warszawska, ul. Prosta, ul. Polna, ul. Sosnowa, ul. Projektowana, ul. Ślepa, ul. Królewska od nr 12 do 42,, ul. Zawąska, ul. Grudowska, ul. Długa, ul. Rososzańska, ul. Graniczna 2, 17-go Stycznia, CPN, Pensjonat VILLA Milanówek, ul. Turczynek 3

19.01 od godz. 8:30 do 14:30 Grodzisk Mazowiecki, ul. Fabryczna, ul. Jaworowa, ul. Głogowa, ul. Poziomkowa, ul. Żytnia

20.01 od godz. 8:30 do 14:30 powiat żyrardowski Mszczonów, ul. Rawska

13.01 od godz. 8:00 do 14:00 powiat zwoleński Policzna, ul. Lipowa nr 4 - 19 , ul. Żeromskiego nr 1 - 11 + Autocomp 601 259 321 + Bank + Sklep mięsny + Sklep spożywczy

11.01 od godz. 8:00 do 14:00

Policzna, ul. Spokojna nr 1 - 64

12.01 od godz. 8:00 do 14:00

Jasieniec-Kolonia, nr 102 - 123

13.01 od godz. 8:00 do 14:00 powiat kozienicki Podmieście

11.01 od godz. 8:30 do 14:30 Zwola

19.01 od godz. 8:30 do 12:30 powiat przysuski Gródek, nr 31-33 , 85-95A , 100-102

14.01 od godz. 8:00 do 14:00 Stanisławów, 1A, Kolonie Stanisławów, od 59a do 66, 79a,

20.01 od godz. 9:00 do 13:00 powiat grójecki Pilica

10.01 od godz. 8:30 do 17:00 Pilica

11.01 od godz. 9:00 do 16:00 Goszczyn, ul. Piekarska

13.01 od godz. 8:00 do 14:00 Pilica

14.01 od godz. 9:00 do 16:00 Nowe Biskupice, Stare Biskupice, Palczew, Wrociszew

17.01 od godz. 8:00 do 14:00 Bronisławów, Murowanka

18.01 od godz. 8:00 do 14:00 Bronisławów, Murowanka

19.01 od godz. 8:00 do 14:00

Dębnowola, Klonowa Wola

25.01 od godz. 8:00 do 14:00 Dębnowola, Klonowa Wola

26.01 od godz. 8:00 do 14:00 Zaborów, ul. Leśna 26,29,30,31,34,35

19.01 od godz. 8:30 do 14:30 powiat płocki Konary

11.01 od godz. 8:00 do 14:00 powiat białobrzeski Daltrozów

12.01 od godz. 8:00 do 14:00 Falęcice

20.01 od godz. 8:00 do 14:00 Falęcice

21.01 od godz. 8:00 do 14:00 Przybyszew, ul. Gościniec, ul. Przybyszkowice

27.01 od godz. 8:00 do 14:00 Przybyszew, ul. Gościniec, ul. Przybyszkowice

28.01 od godz. 8:00 do 14:00 Dąbrówka, 17, 18, 19, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25A, 25, 26, 27, 28, 29, 29A, 30, 31, 32, 32B.

12.01 od godz. 8:00 do 11:00

Dąbrówka, od 1 do 15.

12.01 od godz. 11:00 do 14:30

Krzywda, ul. Wiejska nr 63F, 69A, dz 122/1 z ZK nr 08z04949, dz 124/5 z ZK nr 08z02497, Jasnosz od nr 1 do 4

11.01 od godz. 9:00 do 11:00 powiat płoński Gucin, Palczew, Nowe Biskupice

14.01 od godz. 8:00 do 14:00 powiat radomski Lasowice, działka nr. 149

10.01 od godz. 9:00 do 12:00 Karszówka, od nr. 11 do 37

11.01 od godz. 8:00 do 14:30 Sołtyków, ul. Piaskowa 17B

11.01 od godz. 11:00 do 13:00 Cudnów, od nr. 25 do nr. 32

12.01 od godz. 8:00 do 14:30 Sołtyków, nr.99 i 110 oraz działki nr. 370/2 , 255

12.01 od godz. 12:00 do 14:00 Cudnów, od nr. 33 do 57 ,, Czarna Kolonia, od nr. 1 do 6 i dz. nr. 721/4, Czarna Wieś, nr. 37B

13.01 od godz. 8:00 do 14:30

Jedlnia-Letnisko, Wrzosów ul. Poziomkowa nr: 6, 9, 11, 13, 23, 25

13.01 od godz. 11:00 do 13:00 Dębowica, nr 58D

10.01 od godz. 9:00 do 12:00 powiat pułtuski Bartodzieje, od nr.39 do 66 i od nr. 69 do 72

11.01 od godz. 8:00 do 14:30 Pokrzywnica

13.01 od godz. 11:00 do 15:00 Radom Radom, ul. 1905 Roku 49

12.01 od godz. 9:00 do 11:00 Radom, ul. Mleczna nr. 19 idziałka nr,19/3

13.01 od godz. 10:00 do 14:00 powiat przasnyski Chorzele, ul. Kolejowa 16, 18, złącza kablowe.

10.01 od godz. 8:30 do 12:30

Kwiatkowo, od 8 do 11.

12.01 od godz. 9:00 do 13:00 Jednorożec, ul. Warszawska, Lipa, od 1 do 20.

13.01 od godz. 8:30 do 12:30

Nowa Krępa, od numeru 22 do numeru 36

11.01 od godz. 8:30 do 12:30 powiat ostrołęcki Jastrząbka, od 55 do 71.

10.01 od godz. 9:00 do 13:00 Piątkowizna, od 24 do 52.

11.01 od godz. 8:30 do 12:30 Chruśnice, 22, 24.

11.01 od godz. 8:30 do 12:30 Wólka Brzezińska

13.01 od godz. 8:00 do 12:00 Wólka Brzezińska

13.01 od godz. 10:00 do 14:00 Brzeźno

14.01 od godz. 11:00 do 15:00 powiat makowski Wólka Drążdżewska, od 43 do 63.

11.01 od godz. 8:30 do 12:30 Grzanka

12.01 od godz. 8:00 do 11:00 Grzanka

12.01 od godz. 10:00 do 14:00 Chyliny

12.01 od godz. 12:00 do 15:00 powiat sierpecki Borek, Chruśnice, 23.

11.01 od godz. 12:30 do 14:30

Ostrołęka Ostrołęka, ul. Warszawska 13, 15, 15A, 17, 19, 21, 23, 25., ul. Grabowa 25A, 25, 27, 30., Olszewo-Borki, ul. Warszawska 8, 10, 17, 17A.

13.01 od godz. 8:30 do 12:30 powiat siedlecki Strzała, ul. Siedlecka od nr 117 do nr 215 (nr nieparzyste)

10.01 od godz. 10:00 do 14:00 Golice, ul. Siedlecka od nr 19 do 81 nr. nieparzyste, ul. Siedlecka od nr 24 do 90 nr parzyste

11.01 od godz. 9:00 do 14:00 Karcze, nr 5, 6, 7, Tchórzew, 45

12.01 od godz. 9:00 do 13:00

Borki Siedleckie, ul. Podlaska od nr 34 do 51, ul. Żwirowa 2, ul. Szkolna (Szkoła)

12.01 od godz. 9:00 do 13:00 Domanice-Kolonia, nr 67, 69, 75, 76, od nr 86 do nr 124, 146, 150 od nr 153, ZK nr 06z08115

13.01 od godz. 9:00 do 13:00

Topórek, ZK06z11291

13.01 od godz. 9:00 do 13:00 Skórzec, ul. Małego Księcia 200,200A,202, ZK nr 06z09922, 06z10216

13.01 od godz. 10:00 do 14:00 Opole-Świerczyna, od nr 6 do nr 14 ZK nr 06z059394, oraz kurnik/pieczarkarnia

14.01 od godz. 9:00 do 13:00 powiat otwocki Józefów, Józefów k.Tuchowicza,, Czerśl, od nr 13 do 63 i stacja paliw,, Sięciaszka Trzecia

12.01 od godz. 8:30 do 11:30 Wiązowna, ul. Boryszewska od 1 do 15 + nr 6(polmet),6B,, ul. Boryszewska nr 8,22

10.01 od godz. 9:00 do 12:00 Otwock, ul. Michała Wołodyjowskiego, ul. ks. Stanisława Brzóski, ul. Żwirki i Wigury, ul. Majowa od Billewiczówny do Wołodyjowskiego, ul. Niecała, ul. H. Ch. Andersena, ul. Majowa nr 96

10.01 od godz. 9:00 do 15:00 Wiązowna, ul. Kącka od nr 14 do 21/36;, ul. Dębowa od Kąckiej do nr 19;

13.01 od godz. 8:30 do 12:30

Wiązowna, ul. Duchnowska 93,95, 85M,N, Boryszew, nr 1,37;2,2A÷C,4;, Duchnów, ul. Wspólna od 1 do 31;

14.01 od godz. 9:00 do 13:00 Otwock, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 2A,2C

17.01 od godz. 9:00 do 13:00 Otwock, ul. Józefa Piłsudskiego 8/14, 16, 17, 18;, ul. Jana Kilińskiego 27, 30;, ul. Marii Konopnickiej 7, 9, 9a, 11, 13a, 13b, 12/14, 16, 16a, 18, 20, 22;, ul. Chłodna 9b, 11, 16, 18

18.01 od godz. 8:30 do 11:00

Otwock, ul. Żurawia od 13 do 37

20.01 od godz. 9:00 do 13:00 Józefów, ul. Nadwiślańska od Nr, 52 do Podstołecznej, ul. Podstołeczna od Nadiślańskiej do Nr. 6, ul. Kosmonautów od Nadwiślańskiej do Nr. 6,, ul. Rakietowa od Nadwiślańskiej do Nr.11,, ul. Gryczana do Nr. 5, ul. Buraczana do Nr. 6,, ul. Jęczmienna od Nadwiślańskiej do nr 4

21.01 od godz. 9:00 do 13:00

Sufczyn, od 99 do 120, oraz działki letniskowe 956, 711, 715, 713, 712, 1089, 1090, 1091, 963, 964, 1014, 1015, 1016, 1017, 1110, 657, 1021, 1027, 1112, 653, 601, 598, 984, 987, 1094, 1095, 1069, 1097, 1098, 1099

21.01 od godz. 9:00 do 13:00 powiat węgrowski Adamów, ul. Kazimierza Pułaskiego od nr 35 do 53(nieparzyste) i od nr 36 do 66(parzyste)

14.01 od godz. 9:30 do 13:30 Zgrzebichy

12.01 od godz. 8:00 do 12:00 Liw, ul. Nowomiejska

12.01 od godz. 8:30 do 12:30 Nojszew

12.01 od godz. 8:30 do 12:30 Krypy

13.01 od godz. 8:30 do 12:30 Leśnogóra, od numeru 16 do 32 parzyste i od numeru 27 do 41 nieparzyste

11.01 od godz. 11:00 do 14:00

Ogródek, od 1 do 20c, 25, 33, 38, działka 4, 102,

18.01 od godz. 8:30 do 13:30 powiat sokołowski Sawice-Wieś

10.01 od godz. 8:30 do 12:30 Chądzyń, nr 59-62, sklep, świetlica.

10.01 od godz. 9:00 do 13:00 Wyrozęby-Konaty

11.01 od godz. 8:30 do 12:30 Chądzyń, nr 30-54.

11.01 od godz. 9:00 do 13:00

Chądzyń, nr 58-75B.

12.01 od godz. 9:00 do 13:00 Chądzyń, nr 1-13 i 77.

13.01 od godz. 9:00 do 13:00 Chądzyń, nr 12-31, TP S.A.

14.01 od godz. 9:00 do 13:00 powiat wołomiński Wójty

11.01 od godz. 8:00 do 12:00 Wagan, Budziszewo.

11.01 od godz. 9:00 do 13:00 Wujówka

13.01 od godz. 9:00 do 13:00 Małopole, ul. Franciszka Czapskiego

13.01 od godz. 9:00 do 13:00

Borzymy

14.01 od godz. 8:00 do 12:00 Postoliska, ul. Stylowa, pl. Plac 3-go Maja

14.01 od godz. 9:00 do 13:00 Księżyki, od 10 do 21, działki 15, 168, 169,

20.01 od godz. 9:30 do 13:30 Ząbki, ul. Ignacego Krasickiego 2, 4, 6, 6A, 10, 12, ul. Jacka Malczewskiego 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 6A, ul. Powstańców 54, 56

10.01 od godz. 10:00 do 14:00 Kobyłka, ul. ks. Franciszka Marmo 13, 13A, 13C, 18A, 18, 16, 14A, 11, 11B, 12, 14, 11A, 10B, 9C, 9B, 9A, 10A, 9, 14B, 10, 7C, 8, 7A, 5A, 6, 4, 3A, 3B, 4A, 3, 1, 2, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 31, ul. Źródnik 15, 15A, ul. Kombatantów 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ul. Graniczna 36, 38, 34, 34A, 47, 45, 43B, 34B, 28, 43, 39, 57, 57B, 36B, 38C, 59, 59A, 38A, 61, 61A, 61B, 42, 63, 65, 48, 67, 52, 69, 40, ul. gen. Franciszka Żymirskiego 1, 2, 5, 3, 7, 7A, 9, 11, 13, 13A, 6, 15, 17, 8, 8A, 10, 17B, 21, 17A, 23, 12A, 25B, 25, 25A, 27, 12, 16A, 14, 31, 16B, 16C, 16E, 16F, 35A, 35, 16D, 16G, 37, 16B, 39, 39A, 39B

11.01 od godz. 9:00 do 13:00

Ząbki, ul. Skowronka 26, 26a, 26b, 26c, 26d, 26e, 26f, 26g, 17, 17a, 17b, 17c, 17d, 17e, 17f, 17g

11.01 od godz. 10:00 do 14:00 Zielonka, ul. Wolności 2 bloki numer 10, 11, 23, 24

12.01 od godz. 9:00 do 13:00 Łosie, ul. Basi 15, 17, 20, 24, 26, 30, 34, 36

12.01 od godz. 10:00 do 14:00 Nowe Załubice, ul. Gen. Kazimierza Gilarskiego od numeru 30 do numeru 71

13.01 od godz. 8:30 do 12:30 powiat miński Ryczołek, od numeru 21 do 33

11.01 od godz. 8:00 do 11:00 Sulejówek, ul. Armii Krajowej od Bema do Skorupki;, ul. Małachowskiego, ul. Rejtana, ul. Niemojewskiego nr: 1,2,3,4, ul. Bema, ul. Nałkowskiej, ul. Kilińskiego nr 1, ul. Świętochowskiego nr 2, ul. 3 Maja nr 2, ul. Staszica od Bema do 3-go Maja, ul. Staszica od Krasińskiego do 3-go Maja, ul. Krasińskiego od Głowackiego do torów PKP, ul. Kombatantów numer 1

11.01 od godz. 9:00 do 13:00

Redzyńskie, 40, 42, 44, 46, i od numeru 53 do 59, Generałowo, numer 1

12.01 od godz. 8:00 do 12:00 Sulejówek, ul. Klonowa od A.K. do nr 4b;, ul. Sejmowa od Długiej do Klonowej;, ul. Łomżyńska od A.K. do nr 2/3A

12.01 od godz. 9:00 do 13:00 Wielgolas Brzeziński, ul. Fiołkowa nr 1, ul. Kwitnąca, ul. Kaczeńca, ul. Szafirka, ul. Szarotki nr 2, ul. Niezapominajki, ul. Azalii, ul. Sasanki, ul. Barwinkowa, ul. Liliowa, ul. Mazowiecka nr 70,72 A

12.01 od godz. 9:00 do 12:00 Redzyńskie, od numeru 60 do numeru 73

12.01 od godz. 12:00 do 14:00

Mienia, 27 i od numeru 29 do 56

13.01 od godz. 8:00 do 11:00 Mienia, od numeru 57 do 79

13.01 od godz. 11:00 do 13:30

Chobot, od nr 55 i 40 do nr 73 i 56,

14.01 od godz. 9:00 do 13:00 Wólka Kobylańska, ul. Wrzosowa, ul. Kręta, ul. Kakaowa, ul. Bajkowa, ul. Długa od numeru 2 do 5

14.01 od godz. 9:00 do 13:00 Rakówiec, od 49 do 64 oraz działki 899, 918 i domki letniskowe,, Wólka Mlęcka, od 1 do 25, od 28 do 31 oraz działki 59, 62, 114

17.01 od godz. 9:00 do 13:00 Mrowiska, 17,18,19,20,21,23,55,57;, Kazimierów, ul. Śliwkowa od nr 7÷23

18.01 od godz. 9:00 do 13:00 Sulejówek, ul. Trakt Brzeski od 160 do 172

19.01 od godz. 9:00 do 13:00 Okuniew, ul. Akacjowa od Lipowej do Długiej, ul. Wesoła, ul. Długa, ul. Cmentarna

19.01 od godz. 9:00 do 13:00

Cegłów, ul. Henryka Dobrzyckiego od 1 do 31 nieparzyste, 49, 51, 57, 61,, ul. Widok 2, 6, 12,, ul. Zacisze od 2 do 10,, ul. Chabrowa 4, 5,, ul. Wrzosowa

19.01 od godz. 9:00 do 13:00 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 19 do 25, 34a, od 29 do 41 nieparzyste, 42, 43, 44, 46, 51, 53, 57, 59, 61.

20.01 od godz. 8:30 do 12:30 powiat pruszkowski Michałowice, ul. Raszyńska od nr 1 do nr 11 A i 22A

10.01 od godz. 8:30 do 14:30 Brwinów, ul. Powstańców Warszawy nr, 49,51,55,74,76, ul. Wygonowa, ul. Żurawia 2B

11.01 od godz. 8:30 do 14:30

Michałowice, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1, ul. Raszyńska 45, ul. Raszyńska od nr. 28 do nr. 52 (tylko numery parzyste)

11.01 od godz. 8:30 do 14:30

Czubin, 14,15,16,17

12.01 od godz. 8:30 do 14:30 Owczarnia, ul. Artystyczna, ul. Mała 17A, 27

13.01 od godz. 8:30 do 14:30 Pruszków, ul. Batalionu "Zośka", ul. Batalionu "Parasol", ul. Stefana Jaronia Kowalskiego, ul. rtm. Witolda Pileckiego, ul. Rysia, ul. Złota, ul. Żbikowska

14.01 od godz. 7:00 do 8:00 Pruszków, ul. Platynowa, ul. 3 Maja 96E,96F,117,117B, ul. Kazimierza Lisieckiego, ul. Józefa Cicheckiego 3,4,5,9, ul. Granitowa

14.01 od godz. 8:00 do 9:00 Milęcin, 1

14.01 od godz. 8:30 do 14:30 Pruszków, ul. Platynowa, ul. 3 Maja 96E,96F,117,117B, ul. Kazimierza Lisieckiego, ul. Józefa Cicheckiego 3,4,5,9, ul. Granitowa

14.01 od godz. 13:00 do 14:00 Pruszków, ul. Batalionu "Parasol", ul. Batalionu "Zośka", ul. Stefana Jaronia Kowalskiego, ul. rtm. Witolda Pileckiego, ul. Rysia, ul. Złota, ul. Żbikowska

14.01 od godz. 13:00 do 14:00

Pruszków, ul. Warszawska 55, ul. Skrajna 2,4,8,/1,5A,5B/2

17.01 od godz. 8:30 do 12:30 Żółwin, ul. Makowa

17.01 od godz. 9:00 do 13:00 Kanie, ul. Turystyczna od 1 do 17 i od 2 do 20,, ul. Partyzantów 2B, ul. Miła 1, 2, 5,, ul. Górna od 1/1 do 7 i od 2 do 16A, ul. Strefowa 37, 49, 51, 55A, 55, 38,, ul. Parkowa od 6 do 16, ul. Wiosenna 28, 31A, 32,32A,33, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2

18.01 od godz. 8:30 do 14:30 Czubin, 6,6A,7,8,9A,11A,11,12

20.01 od godz. 8:30 do 14:30

powiat legionowski Jachranka, 79, 79A, 79C, 79K, 80A, 81B, 81F, 91C, ul. Wczasowa, ul. Widokowa, ul. Polnego Wiatru

11.01 od godz. 8:00 do 12:00 Poddębie, ul. Sosnowa, ul. Wesoła, ul. Żarłocznego Szczupaka, ul. Zawalna, ul. Nasielska, ul. Olszankowa, Skrzeszew, ul. Dojazdowa 10, 10A, 11, 28, ul. Familijna, ul. Górna, ul. Kościelna, ul. Łączna, ul. Nasielska, ul. Olszankowa, ul. Partyzantów, ul. Juliusza Słowackiego, Sikory, ul. Brzozowa, ul. Dębowa, ul. Główna, ul. Świerkowa, Bociania 9G, 16, 40, 75, 49A, Topolina

12.01 od godz. 8:00 do 12:00

Jachranka, 6i, 6b, 6c, 6d, 8-22, 33-38A, ul. Dosińska 36-36O, ul. Ustronna, ul. Letnia 64, ul. Wspólna 33, 33A, 33B, 34, 34A, 34C, 35, ul. Zimowa

13.01 od godz. 8:00 do 12:00 Beniaminów, ul. Fortowa numer 30 oraz kompleks działek przy numerze Fortowa 39

14.01 od godz. 9:00 do 13:00 powiat sochaczewski Mokre, ul. 15-go Sierpnia 9, ul. Radzymińska 57, 60, 30A, 66, ul. kpt. Jana Rogowskiego, ul. majora Stanisława Sobieszczaka, ul. Strażacka 5, 6

12.01 od godz. 8:00 do 12:00 powiat nowodworski Bronisławka, 1-39, Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Brzozowa, ul. Stefana Czarnieckiego, al. Aleja Jana Pawła II, ul. Kolejowa 22, 23, 24, ul. Hugona Kołłątaja, ul. Marii Konopnickiej 19, 20, 22, 29, 31, ul. Mikołaja Kopernika 19, 22, 26, 32, 33, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105, ul. Wojciecha Kossaka, ul. Kościelna, ul. Krótka, ul. Maksymiliana Kolbego, ul. Malinowa, ul. Mieszka I, ul. Piekarska, ul. Przeskok, ul. Władysława Stanisława Reymonta, ul. Sporna, ul. Stanisława Staszica 1-18, ul. Szkolna, ul. Środkowa, ul. Topolowa, ul. Współczesna, ul. Źródlana, ul. Żołnierzy Września 22, 22A, ul. Żwirowa, Stanisławowo, 10, 94, 10A, 13, 29, 37, 37A, 40, 41, 42A, 54, 54B, 55A, 56, 57, 57A, 57B, 58, 59, 60, 61, 61E, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 72B, 73, 73A, 75, 74, 74A, 74C, 75, 75A, 76, 78, 78A, 79, 80, 80A, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 101, 102, 102A, 103, 104, 105, 105A, 106, 107, 108, 109

14.01 od godz. 9:00 do 13:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.