Wykrywanie grypy i COVID-19 przy użyciu smartfona. Diagnoza już w 25 minut!

Aplikację i aparaturę opracował zespół badawczy złożony z naukowców i współpracowników z University of California w Santa Barbara (USA). Dzięki nim udało się uzyskać szybką i dokładną diagnozę COVID-19, wariantów COVID i wirusów grypy. Aplikacja wykorzystuje kamerę smartfona do oceny reakcji chemicznej i stawia diagnozę w 25 minut – za ułamek kosztów obecnych metod diagnostycznych. Aplikacja i metodologia są bezpłatne i ogólnodostępne dla wszystkich.

Proces, zwany smart-LAMP, jest prosty i bezpośredni. Pobrana od pacjenta niewielka próbka śliny jest zbierana i analizowana przez aplikację na smartfona za pomocą wbudowanej w telefon kamery i zestawu diagnostycznego. Nie są wymagane żadne dodatkowe materiały specjalistyczne.

Za najbardziej wiarygodne uważane są wyniki czułych i dokładnych testów PCR. Jednak są one drogie, powolne i muszą być wykonywane w laboratorium. Testy LAMP okazały się równie czułe i dokładne co PCR, ale wymagają znacznie mniej czasu i są dużo tańsze, a ponadto możliwe do wykonania w przychodni, a nawet w warunkach domowych.