„Wykonanie orzeczenia TSUE”. PiS wychodzi z własnym projektem ustawy o Sądzie Najwyższym

Projekt „o ochronie niezawisłości sędziowskiej i szczególnych zasadach odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej sędziów” zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość ma stanowić wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. zgodności polskiego systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów z prawem unijnym.

– Sygnalizowaliśmy, że pracujemy nad rozwiązaniami dotyczącymi Izby Dyscyplinarnej. Sygnalizował to blisko rok temu Jarosław Kaczyński – podkreślił w rozmowie z Interią przewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości Marek Ast, który złożył w Sejmie projekt.

Poseł PiS wyjaśnił, że nie idzie on tak daleko jak propozycja prezydenta. Nie zakłada ona bowiem likwidacji Izby Dyscyplinarnej. – Decydujemy się na wyprowadzenie mechanizmu dyscyplinowania sędziów do Sądu Najwyższego, ale nie likwidujemy Izby Dyscyplinarnej. Izba Dyscyplinarna pozostaje, bo nie było to kwestionowane na żadnym etapie postępowań przed TSUE – powiedział Ast.

Będzie jednak jedynie organem odwoławczym w sprawach odpowiedzialności zawodowej innych grup niż sędziowie. Oznacza to wyjęcie z jej kompetencji orzekania w sprawach dotyczących sędziów. Te zaś rozpatrywać ma sąd dyscyplinarny w Sądzie Najwyższym. W pierwszej instancji w składzie 3-osobowym, w drugiej 7-osobowym.