Wykluczenie komunikacyjne w Polsce. RPO pisze list do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. "Problem nasilił się w okresie pandemii"

RPO Marcin Wiącek zabrał głos w sprawie wykluczenia komunikacyjnego w Polsce. W tej kwestii napisał list do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy.

Rzecznik zaznaczył, że wykluczenie transportowe, które jest obecne w Polsce i nasiliło się poprzez pandemię, jest „faktyczną przeszkodą w realizacji konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich”. Wśród praw wymienił między innymi: wolność do poruszania się, prawo do ochrony zdrowia, czy prawo do nauki.

RPO działa od dawna

Wiącek w liście zaznaczył, że biuro RPO zajmuje się tym tematem od dawna.

„Wykluczenie transportowe mieszkańców mniejszych miejscowości to jeden z najczęściej podnoszonych problemów podczas spotkań regionalnych Rzecznika Praw Obywatelskich w całej Polsce od 2015 r.” – napisał.

Wskazał, że mieszkańcy miejscowości położonych z dala od wielkich metropolii borykają się z takimi problemami jak utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej lub rehabilitacji, trudności w dojeździe do pracy osób niedysponujących prywatnym samochodem.