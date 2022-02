„Wyjście naprzeciw oczekiwaniom”, „pudrowanie rzeczywistości”. Gorące komentarze po propozycji prezydenta ws. Izby Dyscyplinarnej

Prezydent Andrzej Duda przedstawił w czwartek swoją propozycję zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Inicjatywa, która wkrótce zostanie złożona do laski marszałkowskiej, zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej oraz powołanie na jej miejsce Izby Odpowiedzialności Zawodowej, w skład której weszłoby 11 sędziów. W myśl propozycji głowy państwa, sędziowie, którzy w niej orzekają mają mieć możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku.

„Propozycja prezydenta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom”

Jak inicjatywa Andrzeja Dudy została przyjęta w obozie Zjednoczonej Prawicy? – Pan prezydent korzysta ze swojego uprawnienia do inicjatywy legislacyjnej – wskazuje w rozmowie z PolskaTimes.pl Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości. – Reforma wymiaru sprawiedliwości odbywała się w oparciu o prezydenckie projekty. Jeżeli są zastrzeżenia do Izby Dyscyplinarnej i padły deklaracje i ze strony premiera, i prezesa naszej partii o konieczności zmian w ID, wręcz jej likwidacji, to ta inicjatywa pewnie wychodzi tym oczekiwaniom naprzeciw – dodaje.