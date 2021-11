Wyjątkowy horoskop miłosny dla Strzelców na grudzień 2021. Co szykują gwiazdy dla singli i osób w związkach?

Strzelce nie mają za wiele szczęścia w miłości, w relacjach przeszkadzają im zapędy do kontrolowania partnera i problemy w okazywaniu emocji. Warto więc korzystać z przychylnych układów gwiazd. W najbliższym czasie wiele barier zniknie, Strzelce będą lepiej rozumieć innych. Ich związki się umocnią, ale tylko te oparte na mocnych podstawach.

Co jeszcze czeka Strzelce w grudniu według gwiazd?

Kreatywność Strzelców zetrze się z koniecznością wytężonego wysiłku. Z jednej strony najbliższy czas przyniesie osobom spod znaku Strzelców zastrzyk nowych, bardzo dobrych pomysłów oraz energii do ich realizowania, z drugiej strony jednak okoliczności ułożą się tak, że będą wymagały od Strzelców większej ilości pracy niż wcześniej. To będzie trudny czas. Jak go przetrwać? Zamiast uskarżać się na brak czasu na wypoczynek, Strzelce powinny myśleć o czekających je sukcesach.