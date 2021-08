Wyjątkowy horoskop miłosny dla Skorpionów na wrzesień 2021. Co szykują gwiazdy dla singli i osób w związkach?

Najnowsze wiadomości z Unii Europejskiej (16.08.2021). O czym musisz wiedzieć, żyjąc w Unii?

16.08.2021 na profilu Komisji Europejskiej pojawił się tweet: "RT @JanezLenarcic: I urge the Talibans for immediate and unimpeded access to most vulnerable, of which almost 90% women. The huge humanitar…. ".