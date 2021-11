Wyjątkowy horoskop miłosny dla Panien na grudzień 2021. Co szykują gwiazdy dla singli i osób w związkach?

Jeśli jesteś w związku i poznasz kogoś pasjonującego, zastanów się dwa razy, zanim pozwolisz sobie na „skok w bok”. Pasjonujące spotkania bywają gorące, ale trwają krótko. Ich konsekwencje mogą się jednak wlec latami. Z drugiej strony, jeśli jesteś singlem, wakacyjna przygoda może okazać się wstępem do barwnej historii.

Czego mogą się jeszcze spodziewać Panny w grudniu według horoskopu?

Dla Panien nie będzie to dobry okres na relaks i odpuszczanie sobie. Oprócz codziennych obowiązków do Panien mogą wrócić dawno zaniedbane sprawy, które będą teraz domagały się poświęcenia należnego im czasu. To będzie trudny czas dla Panien, ale będzie taki na ich własne życzenie. Pracując wytrwale, można jednak zaoszczędzić kolejnych znojów.