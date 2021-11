Wyjątkowy gest polskich muzułmanów. Tak wspierają żołnierzy z granicy. Pomaga im katoliczka

O wyjątkowym geście wobec żołnierzy i funkcjonariuszy strzegących granicy informuje „Fakt”. Gotowanie odbywa się w Domu Pielgrzyma w Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej Bohoniki. Każdego dnia przygotowywanych jest tam 300 porcji pożywnej zupy, dostarczanej następnie na przejście graniczne w Kuźnicy.

Jak donosi dziennik, w poniedziałek do pomocy w kuchni zgłosiły się cztery kobiety. – Wiadomo, jak się stoi kilkanaście godzin na zimnie, to każdy chce zjeść coś ciepłego – tłumaczą. Okazuje się jednak, że nie same muzułmanki pracują przy gotowaniu. Pomaga im katoliczka.

Produkty, z których przygotowywana jest zupa pochodzą z darów, od społeczności lokalnej, szkół, osób prywatnych. – Ciepły posiłek to ciepły posiłek, każdy chce zjeść, stojąc na tym zimnie. Wystać tyle godzin to przecież nic łatwego – mówi jedna z kobiet. – U nas ostatnio stali żołnierze na skrzyżowaniu, miałyśmy więcej zupy, mówię do koleżanki: "Chodźmy przejść się, zanieść tego ciepłego jedzenia". Żołnierze byli akurat z kujawsko-pomorskiego. Powiedzieli, że tak życzliwych ludzi to jeszcze nigdy nie widzieli – opowiada kolejna.