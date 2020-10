Wyjątkowy 24. Festiwal im. Ludwiga van Beethovena błyszczał blaskiem polskich talentów muzycznych

Jednak nawet nie to, ani trudności logistyczne były najważniejsze. - To było trudne doświadczenie. Nigdy wcześniej organizacja koncertów nie wiązała się z możliwością zagrożenia zdrowia czy życia… - mówi Andrzej Giza, dyrektor Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena, które jest organizatorem Festiwalu.

Przez to widownia zapełniona była najwyżej w 25 procentach, muzycy siedzieli oddaleni o ok. 2 metry od siebie, a liczebność orkiestr też nie przekraczała 40 osób. Pomimo tego - jak twierdzą organizatorzy - festiwal cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Za pośrednictwem trzech kanałów internetowych koncerty oglądało na żywo nawet do 16 tys. widzów.

Podobnie, jak koncert inauguracyjny Orkiestry Filharmonii Narodowej pod batutą mistrza Andrzeja Boreyki, czy recital fortepianowy młodego pianisty Szymona Nehringa. Równie wspaniałe było wykonanie opery „Faniska” Luigiego Cherubiniego ze znakomita sopranistką Natalią Rubiś w roli tytułowej i tenorem Krystianem Krzeszowiakiem jako Rasinskim. Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej dyrygował maestro Łukasz Borowicz.

- W festiwalu wystąpiły najznamienitsze polskie orkiestry i soliści, których kunszt uznany jest przez światowych krytyków - podsumowuje dyr. Andrzej Giza.

Promocja polskich artystów

I dodaje, że festiwal jest okazją do promocji także młodych polskich talentów. - Przykłady można by mnożyć. Chciałbym aby festiwal przyczynił się do wykreowania m.in. wybitnie uzdolnionego polskiego pianisty, Andrzeja Wiercińskiego. Zastąpił on mistrza interpretacji chopinowskich, prof. Piotra Palecznego w pierwszym koncercie fortepianowym e-moll op. 11 - mówi - mówi Andrzej Giza.