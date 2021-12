Wyjątkowe wystawy dzieł sztuki młodych artystów. Ruszył Project Room 2021/2022

Co jest celem cyklu Project Room?

Ten cykl od początku miał być taką trampoliną dla młodych twórców. To szansa na zaistnienie w świecie sztuki oraz pokazanie się w prestiżowej instytucji, jaką jest Zamek Ujazdowski. To miejsce bardzo nobilitujące dla twórców, szczególnie dla młodych artystów. Od wielu lat obserwujemy dość niezdrową sytuację w artystycznym światku - za młodych twórców uchodzi jedynie kilka bardziej znanych, wcale nie tak młodych postaci sztuki współczesnej. Przez to można odnieść wrażenie, że młodych artystów sztuki współczesnej jest u nas maksymalnie dziesięciu. Te same nazwiska pojawiają się w kółko na wielu wystawach. Project Room ma pomóc wejść do tego świata nowym, młodym twórcom. Wystawy odbywają się w klasycznej, białej, czystej przestrzeni, którą twórca może zaaranżować według swojego pomysłu. Ma dzięki temu pole do artystycznego wyrażenia siebie.

Maciej Lansberg

Jak wybierani są młodzi artyści, którzy pokażą swoje prace w Project Roomie?