Wyjątkowe świętowanie Dnia Pizzy dla najmłodszych. Profesjonaliści zdradzili tajniki perfekcyjnej pizzy. Galeria zdjęć. Sylwia Dąbrowa

Z okazji Dnia Pizzy w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej i w towarzystwie edukacyjnym Vizja odbył się międzynarodowy dzień Pizzy. Uczelnia we współpracy z "Pizza by the slice" na ulicy Chmielnej W Warszawie zorgarnizowała dla przedszkolaków oraz uczniów szkoły podstawowej warsztaty z robienia pizzy z właścicielem sliców Albertem Sukiennikiem. Zdradził tajniki i składniki perfekcyjnej pizzy. Po warsztatach odbyła się degustacja przyrządzonej pizzy dla studentów, uczniów oraz kadry pracowniczej. O całość wydarzenia i organizację m.in. dostarczenia profesjonalnych piecy do pizz zadbał Bartosz Adamski, popularny uczestnik programu Masterchef oraz twórca kanału Bartek bez przepisu, dla którego gotowanie jest pasją.