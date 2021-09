Wygrana Igi Świątek w US Open. "Jestem bardzo zadowolona z tego, jak zagrałam"

Polska tenisistka nie miała większych problemów ze sklasyfikowaną na 194. miejscu w rankingu WTA rywalką. Świątek mimo słabszej formy w ostatnich tygodniach pokazała klasę i już w trzecim gemie przełamała rywalkę, a bezpieczną przewagę utrzymała do końca partii. Drugi set przyniósł więcej problemów dla Polki, ale i tym razem udało się jej wygrać serwis rywalki i zatriumfować po dobrym występie.

- To pierwsza runda, więc mój poziom nie jest tak wysoki, jak zwykle, ale to normalne. Myślę, że w następnej rundzie wejdę w rytm. Jestem bardzo zadowolona z tego, jak zagrałam. Moja przeciwniczka grała naprawdę dobrze. Kiedy moje zagrania nie były idealnie precyzyjne, ona to wykorzystywała i grała naprawdę szybko - przyznała po spotkaniu Polka.

Kiedy Świątek będzie miała okazję zaprezentować się na kortach US Open? w kolejnej rundzie tenisistka zagra z Francuzką Fioną Ferro, a mecz odbędzie się w czwartek 2 września.