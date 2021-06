Wygodne ubranka dla niemowląt. Sprawdź kolorowe śpiochy, body, pajacyki, sweterki i sukienki niemowlęce. Które wybierzesz?

Body to bluzka zapinana w kroku. Istnieją modele wkładane przez głowę oraz rozpinane. Ponadto body występuje z długim i krótkim rękawem oraz na ramiączkach. Niektórzy rodzice wybierają body całkowicie rozpinane ze względu na łatwość zakładania, jednak wybór zależy już od własnych preferencji.

Pajacyk to bluzka i spodnie w jednym, czyli ubranie od szyi do stóp zapinane po całej długości. Jest to bardzo wygodne ubranko dla niemowlaka, które nie krępuje ruchów. Dobrze sprawdzi się zarówno na dzień i na noc.

Śpiochy to także ubranko od szyi do stóp tylko na ramiączkach. Zapięcie znajduje się na ramionach oraz w kroku do łatwej zmiany pieluszki. Są komfortowe dla niemowlaka i nie krępują ruchów. Są świetnym rozwiązaniem podczas cieplejszych i chłodniejszych dni w połączeniu z body

Półśpiochy to spodenki przedłużone do zakładania na stopy. W pasie najczęściej mają gumkę, aby mogły dobrze trzymać się na brzuchu dziecka. Można je łatwo zdjąć i przewinąć dziecko. Są wygodne i sprawdzą się także podczas spaceru w wózku.