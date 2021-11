Wydawca dziennika "Rzeczpospolita" ma nowego inwestora. To holenderska spółka Pluralis B.V.

– Próbowałem znaleźć silnych ekonomicznie partnerów w Polsce, gotowych współfinansować tytuły należące do Gremi. Skutek był mniej niż zadawalający. Co więcej, spotkałem się z próbą wrogiego przejęcia praw do tytułów, pod absurdalnymi pretekstem. Na szczęście, próba się nie udała – powiedział Grzegorz Hajdarowicz, główny inwestor i szef rady nadzorczej Gremi Media cytowany przez rp.pl.

– To była najlepsza oferta, z punktu widzenia długofalowej strategii. Wiem, że rynek był przekonany, że „Rzeczpospolita” zostanie przejęta przez któregoś z polskich graczy. No cóż, lubię zaskakiwać. Informacje o moim odejściu z polskich mediów okazały się nieco przedwczesne. Wciąż tu jestem i zamierzam działać – mówił Hajdarowicz.