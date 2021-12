Wydarzenia upamiętniające 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

W okresie stanu wojennego rozwijały się szczególne formy kultury. Kultury, która wtedy zeszła do podziemi i stawiała opór. Pamiętamy teatr domowy, wystawy w kościołach, ale także tzw. wystawy walizkowe. To jest coś bardzo bliskiego wielu Polakom. W zwykłej walizce można było zmieścić całą wystawę i później prezentować ją w prywatnym mieszkaniu. Czym był stan wojenny i opór wobec stanu wojennego przekonujemy się m.in. dzięki ważnemu symbolowi – kwietnemu krzyżowi. Symbolowi, który miał znaczenie artystyczne, ale także społeczne. Możemy go odkryć, przypomnieć sobie na otwartej w piątek wystawie Narodowego Centrum Kultury w Kordegardzie – powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.