Wyciek maili Michała Dworczyka. Internet zalany dokumentami

Na facebookowym koncie żony Michała Dworczyka we wtorek wieczorem pojawiła się informacja, że włamano się na jego prywatną skrzynkę pocztową. Do wpisu został załączony link odsyłający do treści wykradzionych dokumentów.

„Zostały skradzione dokumenty służbowe, które zawierają informacje niejawne i mogą być wykorzystane do wyrządzenia szkody bezpieczeństwu narodowemu RP, a także mogą być wykorzystane jako dowód rzekomej polskiej ingerencji w sprawy wewnętrzne Białorusi” - głosił wpis na profilu Agnieszki Dworczyk, cytowany prze Onet, który jako pierwszy poinformował sprawie. Wpis niedługo później został usunięty z Facebooka.

Dokumenty krążące po sieci

W internecie nadal krążą dokumenty, które rzekomo mają pochodzić ze skrzynki e-mail szefa KPRM. W sieci hakerzy zamieścili m.in. CV płk. Konrada Korpowskiego.

Do internetu trafiło także wiele komentarzy i prezentacji aktów prawnych. Zauważyć należy jednak, iż często są to dokumenty publiczne, do których każdy ma dostęp.