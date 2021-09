Wycieczki rowerowe w woj. mazowieckim. Gdzie na weekend 2 - 3 października? Pomysły na jednodniową wyprawę

Ścieżki rowerowe w woj. mazowieckim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. mazowieckim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 2 października w woj. mazowieckim ma być 17°C. Nie powinno padać. W niedzielę 3 października w woj. mazowieckim ma być od 17°C do 18°C. Nie powinno padać.

🚲 Trasa rowerowa: Zwiedzanie Doliny Bugu

Początek trasy: Węgrów

Stopień trudności: 2

Dystans: 111,67 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 157 m

Suma zjazdów: 148 m

Brunoo poleca tę trasę rowerzystom

Trasa ta jest piękna i malownicza, liczne wzniesienia oraz doliny ukazują piękno doliny Bugu, warto przejechać się tą trasą i zobaczyć Podlasie z jak najlepszej perspektywy. Świeże powietrze, spokój i klimat to jest to, co każdy rowerzysta lubi ;)

